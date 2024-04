NASA: Buscan acelerar la llegada de piedras de Marte a la Tierra con importante misión

No obstante, la NASA se enfrenta a un desafío considerable. Según The Wall Street Journal, el diseño actual de la misión no permitiría devolver las muestras antes de 2040, y el costo estimado de 11.000 millones de dólares no es sostenible en el entorno fiscal actual. El administrador de la NASA, Bill Nelson, reconoce que este plazo y presupuesto son inaceptables, y ha solicitado la búsqueda de nuevas ideas, tanto dentro de la agencia como en la industria.