En lo de Horacio Cabak, Javier Milei siguió sumando peleas con el periodismo

Horacio Cabak: "Había muchos chicos... ¿No hubo un error no forzado de decir "no la vimos"? Ustedes siempre dicen "no la ven"... ¿No les pasó a ustedes que no la vieron a esta y les llenaron la Plaza?"

Javier Milei: "¿Usted juega al ajedrez? Las negras también juegan, cada cuál hace su juego."

Luego Milei insiste con que hubo transferencia de fondos sin decir que fue horas antes de la Marcha, creyendo que así se levantaba la Movilización. Cabak pregunta si no hay autocrítica de por qué no se hizo antes (desde 21:58).

Después pasaron a medicina prepaga: Milei dijo que detrás de la suba hubo una cuestión política de desestabilizar al gobierno de La Libertad Avanza (Cabak pregunta si es Claudio Belocopitt / Sergio Massa, quizás habría que preguntarle cómo se explica, entonces, lo de las otras empresas de medicina prepaga, que no tienen ningún vínculo con Massa). Cabak pide reconfirmar lo de Belocopitt / Massa y Milei: "Interprételo como quiera". Corte desde 30:40)

Tema siguiente fue el cine argentino y el presupuesto cultural: "Donde tocamos un curro aparece un kirchnerista pataleando", dijo Milei por los reclamos.

Cabak le hizo notar que hubo/hay mucha gente reclamando. Milei insiste en que habrá presupuesto para la Cultura. Pasan por la Feria del Libro más o menos igual. Importante el corte desde los 39:04, cuando Cabak le cede la pregunta a su columnista Maxi Sardi quien menciona a CFK y le interroga por los modos de Milei, quien inicia citando a Juan Carlos de Pablo, que no usa corbata, y se supone que rompe las formas:

"Son muy autoritarios con las formas. Ustedes solamente admiten las formas que les gustan a ustedes. Entonces no admiten que una persona sea distinta. Como es distinta, entonces la quieren estropear, aniquilar porque se expresa de una manera distinta a la que a ustedes les gusta ¿no le parece que es muy intolerante eso?".

Cabak interviene al rescate de Sardi: "La Presidenta habló de sus modos, Señor Presidente".

Milei: "Bueno, el periodista se suma a esto por el estilo."

El periodista dice que sólo está preguntando, y Milei dice que está respondiendo, y suma "Los que tienen el paladar negro de las formas son bien autoritarios. No adminten a nadie que tenga una forma distinta a la de los otros".

El debate sigue acerca de qué es el consenso y a los 41:20 Milei pregunta de qué lo están acusando. Le responden que nadie lo está acusando.

A los 42:02 (luego de mencionar al basquetbolista Shaquille O'Neal), Milei dice que "algunos, especialmente en el periodismo" lo quieren matar "porque no les gustan las formas".

Cabak le pregunta qué pasa con los periodistas porque estaban hablando de la ex Presidente, no de los periodistas, y Milei habla de "muchos periodistas que se ponen muy sensibles y hacen un culto de las formas en vez de discutir el fondo" (a los 42:00).

Recapitulemos

Frase de Milei sobre los periodistas en general:

Son muy autoritarios los periodistas con eso de las formas. Ustedes solamente admiten las que les gustan. No admiten al distinto y quieren exterminarlo. ¿No es muy violento eso? ¿Hay un manual sobre las formas? Hay muchos periodistas que se ponen muy sensibles y no quieren discutir el fondo.

Luego, hizo una extraña comparación entre una leyenda de la NBA y su propia persona.

“Si usted viera a Shaquille O Neal por la calle también se sorprendería por su altura de casi dos metros 30 centímetros. Es parte de la vida. No podemos matar al que está fuera de los parámetros”.

En apenas 4 meses de mandato, Milei sostuvo, en promedio, 1 fuerte discusión cada semana con periodistas, a pesar de que solamente le da notas a los medios más cercanos con su gestión.

En el grupo La Nación le tocó el turno ya al mencionado Horacio Cabak, al editorialista Joaquín Morales Solá, a la conductora María Laura Santillán, la corresponsal Luisa Corradini, el escritor Jorge Fernández Díaz. Por último, a los periodistas Silvia Mercado y Martín Rodríguez Yebra.

Si hablamos del holding Clarín, polemizó con el humorista Alejandro Borensztein, con Marcelo Bonelli y con el conductor Jorge Lanata (quien le inició un juicio civil y penal por haberlo llamado “ensobrado”).

También, con Nacho Girón, de CNN, con Jorge Fontevecchia, titular del Grupo Perfil, las periodistas Romina Manguel, María O Donnell y el relator Víctor Hugo Morales.

image.png Javier Milei, crónica de una intolerancia anunciada

¿Por qué discutió con los periodistas de LN+?

¿Cuál fue la andanada de “fuego amigo” detonante que calentó la entrevista con LN+?

El primer chispazo llegó cuando Horacio Cabal le preguntó: “¿No hubo un error no forzado en el tema universitario? ¿No les pasó que no la vieron?

La contestación del Jefe de Estado fue en el peor de los tonos:

“A mí lo que me cuesta es salir a desmentir las mentiras de un grupo de delincuentes que informan a la sociedad. Nunca dije que había que arancelar la universidad o cerrarla. Los estudiantes se montaron sobre esas mentiras para manifestarse. Tuvieron que armar una bolsa de gatos, un montón de impresentables para sumar gente y enfrentarse al gobierno”.