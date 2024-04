Una SAD bastante sad: El Vasco da Gama (ex Ramón Díaz)

"Dentro de dos años como máximo estaremos discutiendo los motivos que hicieron que Vasco terminara. Vasco tiene fecha de caducidad. Vasco se acabará si no hay un cambio radical. Puedes escribirlo. Lo que se sabe detrás de escena, lo que se hizo en este contrato, la forma en que se vendió Vasco. Las consecuencias de la irresponsabilidad de quienes lo hicieron son muy graves y la gente aún no se ha dado cuenta de su alcance", sostuvo.

Y agregó: "Vasco ha tenido aportes económicos en los dos últimos años, y el año que viene terminarán. Si con estos aportes Vasco está presentando lo que estamos viendo, ha estado viviendo estas vergüenzas, imagínese cuando se le acabe el dinero. El dinero se acabará y los problemas de deuda y recuperación judicial no se han resuelto. Al final, cualquiera que solicite una recuperación judicial y no cumpla, irá a la quiebra".

image.png Pedrinho, presidente de Vasco da Gama.

Algo similar se había rumoreado -aunque con mucha más fuerza- en 2021, cuando Vasco descendió a la 'B'.

En aquel entonces tenía deudas que alcanzaban los 16 millones de euros y su vía de escape era la de abonarse al Régimen de Ejecución Centralizada, que permite pagar sus deudas en un plazo de seis años.

La ¿solución?

Sin embargo, para principios de 2022, Vasco da Gama fue comprado por 777 Partners, sociedad que pagó 700 millones de reales (137 millones de dólares) por el 70%. En otras palabras, Vasco es una SAD (Sociedad Anónima Deportiva).

"Estamos muy emocionados y orgullosos de tener la oportunidad de unirnos al increíble equipo de Vasco da Gama", sostuvo Josh Wander, fundador de la empresa. Y agregó: "Tenemos un inmenso respeto por la rica historia de éxito de Vasco y su papel pionero en el apoyo a la inclusión social en el deporte brasileño. Esperamos invertir en una ciudad (Río de Janeiro) con una de las mejores canteras de talento del mundo, en un país que vive y respira fútbol, al igual que nosotros".

image.png 777 Partners compró el Vasco da Gama, ¿pero hay riesgo de quiebra más allá de los capitales privados que prometieron hacerse cargo del club?

Una ley aprobada por el Congreso brasileño en 2021 fijó las bases para que los clubes de fútbol puedan convertirse en empresas.

El Cruzeiro fue adquirido, en un 90%, por Ronaldo Nazário, histórico ex futbolista y Campeón del Mundo con Brasil, por citar otro ejemplo. La compra se cerró en unos 400 millones de reales en 2021.

Otro más: en enero de 2022, el empresario norteamericano John Textor adquirió 90% del club Botafogo, bicampeón de la serie A brasileña, por unos 60 millones de euros.

"No esperábamos ser despedidos por Twitter"

Ramón Díaz fue despedido de la institución carioca este sábado (27/4) pero no sin antes dejar un bocado para las autoridades del equipo que hoy estaría descendiendo a la Serie B de Brasil.

Luego de que su equipo fuera derrotado por Criciúma, la dirigencia tomó la decisión de despedirlo. El Pelado, lógicamente, cuestionó la forma en que se va.

Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por Twitter, sí que merecíamos otra cosa, pero entendemos que el fútbol es a base de resultados Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por Twitter, sí que merecíamos otra cosa, pero entendemos que el fútbol es a base de resultados

Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

De todas formas, sostuvo: "Quiero agradecer porque desde que estoy en Vasco es la primera vez en mi historia como entrenador que me tocó jugar por no descender. Lamento lo que pasó, pero tengo que agradecer porque el cariño que me han dado en Brasil fue enorme".

El reemplazo del riojano llegó rápido: Rafael Paiva, entrenador del equipo sub-20, será el sucesor, acorde a lo que informó el Club de Regatas Vasco da Gama.

En diciembre de 2023, Díaz había extendido su contrato...

image.png Ramón Díaz es historia en Vasco da Gama.

