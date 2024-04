La declaración de Luis Advíncula expone una realidad cada vez menos tabú en el fútbol: ir al psicólogo

A su grupo también podríamos sumar al delantero español Borja Iglesias. En una entrevista del año pasado, detalló lo que fue su primera experiencia a nivel personal y profesional con un psicólogo, cuando militaba en el Villarreal: "Edu Morelló era el psicólogo del primer equipo y trabajaba con la cantera cuando alguien lo necesitaba. Y era en ese momento en el que yo decía: "Es que ir al psicólogo me expone mucho ante el resto de mis compañeros. Pero Edu lo supo hacer muy bien, por lo menos conmigo. Supo encontrar la situación en la que yo me sintiese cómodo y no me diese vergüenza".

La lista podría seguir. No en incontables nombres, pero sí en varios más. El brasileño Raphina, del Barcelona, el italiano Buffon. Y, ahora, también en Luis Advíncula.

Luis Advíncula: "En la carrera de un futbolista, ir al psicólogo es muy importante”

LUISADVINCULAFOTOPORTADA.jpg Luis Advíncula y su relación con la psicología Web

En una entrevista con el periodista Horacio Zimmermann, el defensor de Boca contó cómo afronta algunas situaciones personales, como el hecho de estar lejos de sus hijos o de perder un partido. "Muchas veces soy hasta autodestructivo. De grande descubrí otras cosas como hacer coaching, ir a una psicóloga. De chico crees que el psicólogo es para los locos, pero en la carrera de un futbolista es muy importante”, se animó a decir el peruano.

También dijo que le "ayudó a canalizar mejor las cosas", a desahogarse, a vincularse de otra manera con su círculo cercano. "Soltar gente que no me sumaba ni me restaba, amigos y familia. En mi vida ahora está el que quiere estar; el que no quiere estar, no pasa nada y nos vimos. Tengo a la gente que me da un buen consejo o me dice si no está bien algo que estoy haciendo. De chico quería que me digan que estaba haciendo todo bien. Te llenaban el ego, no te sumaban a la vida diaria. Ahora tengo amigos a los que cuento con una mano y me sobra. Es gente que estuvo conmigo en las peores".

La respuesta de Advíncula es una caja de resonancia dentro de un universo que le teme enfrentarse a vulnerabilidades. Aunque sin buscarlo, el futbolista tomó el pico y empezó a remover. Quizás algún día deje de ser tan tabú.