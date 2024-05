2024 no es 2025: CFK y el dilema de Axel Kicillof

Existe el descontento bonaerense con 'el hijo de' Máximo Kirchner, 'el Chacal' Martín Insaurralde y la ex máquina de empleo La Cámpora. No es una fábula de Axel Kicillof. Y trasciende a Fernando Gray, el alcalde Esteban Echeverría que siempre levantó bandera contra el primogénito de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) por considerarlo no representativo e incompetente. El malestar es verificable y significativo en 2024, y se han sumado al rechazo varios seguidores de CFK: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), etc. etc. etc.