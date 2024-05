"Falta plan económico: hay política para minería y petróleo pero nada para campo e industria"

"Para algunas cosas, que son negocio, se mueve rápido. Para otras, que tienen que ver con los productores, no se mueve. O se dedica o no se dedica. Yo no pido que proteja, sino que se ponga en marcha la producción a través de los incentivos".

5-¿Por qué van a invertir los empresarios si no ven incentivos?

"¿Qué rubro del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) va a llegar al conurbano de las grandes ciudades? Ninguno. Todo será para la Patagonia y la Cordillera".

Campo de producción de crudo. Javier Milei y un plan económico extractivista

6-¿Le van a dar algo al campo?

"En 20 años, el sector generó más de 600.000 millones de dólares: ¿qué le van a dar? ¿Solamente le sacamos por retenciones a la ganadería y la agricultura? ¿Qué hay de novedoso en este plan para el sector más competitivo del país?".

7-Las fábricas de metal mecánicos están paradas

"Las empresas y los talleres de Armstrong, Marcos Juárez, Las Parejas y Cañada de Gómez, que venden metal mecánicas para los chacareros, están todas paradas porque no hay señales. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos?".

8-La inflación baja por recesión, no por crecimiento

"La inflación la estamos bajando por caída de la demanda, no por aumento de la oferta. Todo esto tiene un límite, en algún momento te encontrás con el piso y no bajás más".

9- La gente de campo no está liquidando soja, trigo y maíz como debería.

"Ocurre porque saben cuál es el sendero para ellos en los próximos años. Necesitan que les bajen impuestos. Si de baja de retenciones no se puede hablar... cada vez se va a sembrar menos. De las 57 millones ya bajamos a 45 millones de toneladas".

10-El mercado quiere que levanten el cepo y se defina un plan económico

"Con la Ley bases y la reforma impositiva tal vez aparezca un plan que no se dedique solamente a la extracción. Un programa para la industria, los ganaderos y quienes trabajan la tierra.

salvador di stefano.jpg salvador Di Stéfano

