"Abrir la economía es un disparate, no existe un plan económico"

"No entiendo por qué no liberan el dólar ahora, en lugar de esperar a que se amplie la brecha. Liberá el mercado de cambios y que el importador vaya al mercado de cambios a conseguir sus dólares. No va a estallar la economía por esa razón".

Roberto Cachanosky- Roberto Cachanosky

"Javier Milei mezcla autoritarismo y falta de legisladores"

"El lujo de no permitir opiniones diferentes se lo podía dar Juan Perón, quien tenía mayorías absolutas. No es el caso del actual presidente. Genera conflictos hasta con la oposición dialoguista. Se trata de un problema de personalidad".

Por último, Cachanosky dejó tres conceptos inquietantes:

-"La economía tiene una alta inflación, una profunda recesión y están subiendo las tarifas de los servicios públicos pero no se libera la economía para que amortigüe estos problemas".

-"La clase media la está pasando muy mal. Milei está perdiendo adhesiones en esos sectores y, especialmente, en el Gran Buenos Aires".

-"No veo luz al final del túnel. Tenés una mezcla de mala economía y mala política muy preocupante. El Pacto de Mayo, inclusive, se está diluyendo".