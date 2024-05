La crisis económica golpea más fuerte en Santa Fe: De suspensiones a ¿despidos?

A raíz de ello, el sector metalúrgico es uno de los más afectados, aunque aún no se refleja en despidos significativos debido al valor que se le otorga a la mano de obra altamente especializada. No obstante, las señales de deterioro son evidentes, y el riesgo de despido no se descarta.

image.png

Con respecto al sector de la construcción, si bien ha experimentado una pérdida considerable de puestos de trabajo a nivel nacional, en Santa Fe la situación es relativamente "mejor" debido a la continuidad de obras privadas y el impulso de proyectos de obra pública por parte de la provincia.

Dentro del contexto adverso, el gobierno de Santa Fe está llevando a cabo mesas tripartitas que incluyen al Estado, los gremios y los patronales, para evaluar la situación y buscar medidas que disminuyan el impacto de la crisis en el empleo y la economía.

Diferencias en las empresas

Por su parte, Báscolo señaló que "en la provincia hay entre 50.000 y 55.000 empresas, desde grandes firmas hasta un kiosco", pero la manera en que atraviesa la situación cada una de ellas es diferente.

"Las pymes te dicen que si esto sigue así, van a empezar a tener problemas. La gran diferencia es cuánto tiempo puede aguantar una caída en la actividad económica, una empresa de un tamaño o del otro", agregó.

A modo de comparación, aseguró que "las grandes empresas están mucho más preparadas para afrontar las crisis" porque tienen "más espalda". Para ello, citó a Acindar que tuvo la planta frenada por un mes (no atraviesa el mejor momento) y "dio 15 días de adelanto de vacaciones, dieron compensatorios, una semana de capacitaciones. Lo mismo que General Motors que de todo este último tiempo solo trabajó un mes".

"El año pasado las grandes cerealeras tuvieron una capacidad ociosa del 60% o 70%, pero también tienen una gran espalda, no suspendieron ni echaron a nadie", concluyó.

image.png El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald "Coco" Báscolo, comparó la situación entre las pequeñas, medianas y grandes empresas.

