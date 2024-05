Acindar Villa Constitución suspenderá la actividad a 1 mes de reiniciarla

González advirtió que lo más preocupante "es que si no se acomoda después del segundo semestre vamos a empezar a tener aún más problemas con el sostenimiento de un buen porcentaje de suspensiones para la segunda etapa del acuerdo". El secretario reconoció que las empresas metalúrgicas de Argentina están complicadas porque "Desde diciembre se anunció una caída en la producción, que se acentúa cada mes”.

Por último, Manuel Casas mostró su descontento con la situación económica que atraviesa Argentina “la famosa V corta que anunció el gobierno, no se va a dar. La caída será mayor. Las consultoras y economistas dicen que no va a haber un despegue", y concluyó "Acindar dice que hasta el año próximo no habrá repunte. El panorama es desolador y preocupante”.

