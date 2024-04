Acindar: Futuro incierto y paro por tiempo indeterminado

La compañía cuenta con 1.750 empleados, y la incertidumbre sobre los futuros puestos de trabajo genera un clima de tensión.

Por otro lado, hizo referencia al estancamiento de la paritaria para la rama 21 siderúrgica que no cuenta con actualización desde noviembre del año anterior. "Más allá de los números que esté arrojando el INDEC, que seguramente estará en estos 4 meses superando el 80%, creo que está por arriba del 100% y nosotros seguimos con estos salarios, por eso la idea era poder generar algún adelanto que sabemos que en algunas otras empresas lo habían hecho", remarcó.

El dirigente gremial negó los argumentos de la empresa para paralizar la planta y rechazó que sea por motivos vinculados a la economía. "No me cabe ninguna duda que el problema no es económico, Acindar no está planteando un problema económico, sino que hay un problema político donde la empresa planteó claramente la intención de dar un adelanto pero con algunas condiciones inaceptables, por lo menos para nosotros", sostuvo.

Actualmente, en la planta de la localidad santafesina hay sectores como el tren laminador N°2 que está activo y se esperaba que la acería comenzara días atrás. Si bien la producción comprometida que tiene Acindar es muy baja en relación a su fabricación promedio, igualmente tienen que realizarlo. Por lo que desde la UOM local estimaron que esta semana iniciarán a poner en actividad diferentes áreas.

El paro que comenzará este jueves, mismo día que la UOM nacional, se realizará en Villa Constitución la tercera y última "marcha por la dignidad", que tuvo sus dos primeras movilizaciones las últimas semanas en Campana y San Nicolás, donde están ubicadas las plantas de Tenaris y Ternium respectivamente.

Las convocatorias fueron organizadas desde la conducción nacional del gremio en respuesta a la negativa de la Cámara Argentina del Acero a negociar incrementos salariales para el área siderúrgica.

En ese sentido, la UOM apuntó al líder del Grupi Techint, Paolo Rocca, principal actor empresarial en el sector por mantener una postura "intransigente" ante los reclamos del sindicato.

