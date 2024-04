Blanqueo y restituye Ganancias 4ta. Categoría: "Javier Milei comunista"

Lo de ganancias es meramente un apriete de los gobernadores para que aprueben la ley bases, en cuanto pueda Milei lo va a sacar cómo el impuesto país. No se toleran más esos impuestos. Veremos si se aprueba porque del dicho al hecho...

@CARPI1901I

El piso deberia ser 2m, 1,8 sigue siendo poco aunque mejor que el descalabro de 1,2.

@Alberto67703694

Para los que se quejan de ganancias,ladren a los gobernas del norte,ellos lo pidieron, y no se preocupen que seguro el castrochavista de Torres y cia los acompañen en el lloro.

@HoracioTonon

Lo que deberían poner es que se actualizan cada 6 meses por inflación así no se atrasan a discreción.

@JuanEberle

Parece ser que en 1998, cuando se inventó, te salías del monotributo si superabas los US$144.000...

Embed Buen día libertarios! avisen cuando se termina la dictadura comunista esta que armaron. https://t.co/sbwo48jGVe — malena pichot (@malepichot) April 7, 2024

Sucedió que en la noche del martes 10/04, irrumpió en escena un borrador del paquete fiscal, que incluye

moratoria de deudas impositivas, aduaneras, y de la seguridad social;

blanqueo de capitales;

modificación del Impuesto a las Ganancias,

restitución de la 4ta. Categoría,

modificación de Bienes Personales e impuestos internos; y

del monotributo.

La escala

Respecto al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias el texto escrito marca $1.200.000, aunque fuentes oficiales aclaran que se trataría de una cuestión técnica. Formalmente quedaría en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para trabajadores casados con 2 hijos.

Además, el esquema fijaría una escala progresiva de tributo que arranca del 5% hasta llegar al 35%, al tiempo que contempla una actualización por IPC para que se mantenga la proporcionalidad inicial.

Sin embargo, para los autónomos, el monto será inferior, aproximadamente $335.000 menos que los valores mencionados anteriormente.

Quien redactó, no entiende mucho de técnicas legislativas. Un bruto, bah. Desde lo metodológico no es correcto poner una misma unidad o concepto en 2 categorías diferentes. Se "pisan" las categorías si no se define claramente qué entra y qué no en cada categoría.

No es correcto, por ejemplo, expresar de 0 a 10 años / De 10 años a 20 / De 20 a 30. El 20 y el 30 están en 2 categorías y deben estar en 1 sola. Lo correcto es De 0 a 10 / De 11 a 20 / De 21 a 30...

Embed Ganancias. Última versión enviada por el Ejecutivo. Contadores en la sala. pic.twitter.com/t8j5oYWEaJ — Mariana Verón (@veronmariana) April 10, 2024

Embed Ley Bases:

Impuesto a las ganancias de la cuarta categoría.

Escalas bien progresivas, pero el mínimo no imponible es bajo. pic.twitter.com/kK9xe9tbyK — PV (@pvmkt) April 10, 2024

Anticipo de Guillermo Francos

Horas antes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló:

“En las últimas reuniones que mantuvimos informamos que el piso iba a estar en $1.800.000 para trabajadores individuales y $2.200.000 para quienes estuvieran casados con hijos”.

Él mantuvo ncuentros con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto; y con un puñado de radicales quienes le plantearon dicha cuestión.

El funcionario resaltó que “es el piso más razonable que pudimos encontrar y tenía bastantes puntos de coincidencia. Yo creo que todos están satisfechos con haber encontrado este valor como punto intermedio”.

Frente a las discusiones sobre la posibilidad de aplicar retroactivamente el tributo durante los meses exentos del pago, Francos aclaró que “no se cobrará retroactivo, es a partir de la sanción de la Ley. Vamos a eliminar la situación que quedó sin resolver del último trimestre de 2023”.

Embed #ARG esta top 4 entre los países que cobran mayor tasa de impuesto a las ganancias a las corporaciones!!!

Hace 50 años los países desarrollados tenían tasas mas altas, pero entendieron la movilidad del capital y la importancia de la inversion. La bajaron!

Fuente Visual capitalist pic.twitter.com/Zm1ZMa3zEv — Dario Epstein (@DarioEpstein) April 4, 2024

Blanqueo

El proyecto propone otro blanqueo más en la historia económica contemporánea argentina.

En este caso, un blanqueo hasta US$ 100.000 sin alícuota; desde US$ 100.000 en adelante, 5% de alícuota sobre el excedente.

Ahora bien: tratándose de una Administración tan, aparentemente, inestable ¿es razonable acogerse a este blanqueo?

Embed Blanqueo



Hasta 100.000 dólares Alícuota es 0% pic.twitter.com/xEWkb3nLUg — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) April 10, 2024

Aquí un dato para tener en consideración:

Embed #BIENESPERSONALES 2023

MNI $100.000.000

Exención Vivienda $350.000.000

Misma alícuotas para bienes en el exterior y en el pais: 0,5% al 1,5%

Beneficio contribuyente cumplidor: Reducción 0,25% alícuotas 2023 al 2026 — César Litvin (@CRLitvin) April 10, 2024

Último dato, que permite darle un contexto macro a la heterodoxia no libertaria de Javier Milei:

Embed Informe mensual N° 191 | 100 días de Milei: entre el ajuste, las reformas y la gobernabilidad



Lejos de las propuestas de campaña, el programa actual priorizó evitar romper contratos y apeló a herramientas “heterodoxas” y coordinadas apuntando a ordenar el balance del BCRA. pic.twitter.com/GItvcMl1tL — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) April 9, 2024

¿Van a aprobar los legisladores nacionales eliminar casi todas las exenciones a los trabajadores para así gravarlos con Ganancias? ¿Horas extras, aguinaldo, bonos, etc.?

Proyecto Ley Medidas Fiscales.pdf

