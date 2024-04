Gran Hermano: Participante destroza a la producción y denuncia fraude

"Martín, hay que sacar a Furia... Escuchen una cosa, esto que hizo Gran Hermano es para cagarnos la estrategia", expresó Catalina. "Martín, hay que sacar a Furia... Escuchen una cosa, esto que hizo Gran Hermano es para cagarnos la estrategia", expresó Catalina.

"¿La estrategia cuál era? Meter gente fuerte para que toda esa gente vote a alguien. ¿Qué pasó? Se logró hasta cierto punto. Ahora queda un día más donde los furiosos me van a cagar a votos, entonces lo que hay que seguir haciendo campaña, como a ustedes se les cante. No es por mí o no por mí, saben que me chup... un huevo", manifestó indignada.

Momento en el cual, Virginia tomó la palabra para confirmar: "Ustedes hicieron la estrategia y pudieron concretarla gracias a que fueron líderes... Ustedes tienen un montón de gente que los banca, sabemos que los Bros son fuertes, está Licha afuera también".

"Todos tenemos gente que nos banca, hay que seguir apuntando ahí. Tenemos todos 24 horas para que la gente que ya no está más en placa, sigan votando a Juliana", continuó Cata. "Todos tenemos gente que nos banca, hay que seguir apuntando ahí. Tenemos todos 24 horas para que la gente que ya no está más en placa, sigan votando a Juliana", continuó Cata.

"Es el momento en que más campaña hay que hacer, porque todos los votos tienen que ir dirigidos a ella, para sacar a una jugadora fuerte y falluta de la casa", aseveró.

