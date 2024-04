Preocupación por la salud de Alfa de Gran Hermano: Cómo está

Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más

"Fue una subidita de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado solo fue presión y está todo perfecto. Hay Alfa para rato, me van a tener que bancar mucho tiempo. Fue una subida de presión complicada por una pequeña arritmia, pero nada por lo que preocuparse", agregó el coleccionista de autos en LAM.

Embed - Alfa habló de su salud tras estar internado y analizó su paso por la casa de Gran Hermano

Respecto de su abrupta salida de la casa de Gran Hermano en esta nueva temporada, destacó que se debió exclusivamente a las cuestiones de salud: "Me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo, me quería ir a hacer los estudios".

Además, se tomó unos segundos para dejar en claro si el hecho del posterior ingreso de Ansaldotambién influyó en la decisión de abandonar la casa: "Fue un cúmulo de cosas. A mí Ariel no me gusta en ningún lado, simple".

Sobre las diferencias entre esta edición del reality y la anterior, en la que él fue una de las figuras, aseguró: "Es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y esta Catalina que se cree la dueña del mundo. Pero yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar".

-------

Más contenido en Urgente24:

Jorge Rial: "TV Pública se relanzará como un canal afín al Gobierno"

Emiliano Yacobitti volvió a cruzar a Manuel Adorni por burlarse de él

Chau Bailando: Marcelo Tinelli, el nuevo aliado de Susana Giménez