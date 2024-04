Julieta Poggio tomó una fuerte y polémica decisión contra Coty de Gran Hermano

image.png Coty Romero en conflicto con Julieta Poggio.

En uno de los mensajes se llega a leer que Julieta Poggio le comenta a una marca que "su equipo y ella decidieron trabajar donde no esté Coty". Además, aclaró: "Hoy no me sirve para nada. Con Dani saben que es como mi hermana y no hay problema. Pero si ustedes hablan a Constanza, prefiero no hacer la publicidad. Si quieren les devuelvo lo pactado, pero con ella no quiero nada". ¿Se abre un nuevo capítulo en la guerra de las exhermanitas?

------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Gran Hermano: Furia y Catalina tuvieron un tenso cruce que no terminó bien

El príncipe Harry salpicado por escándalo sexual de un rapero

Ángel De Brito lanzó una terrible acusación contra Flor de la V

Jesica Cirio y Elías Piccirillo tomaron la decisión que paraliza a todos