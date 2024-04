Jorge Rial: "TV Pública se relanzará como un canal afín al Gobierno"

Finalmente se cayó el proyecto inmobiliario de vender los terrenos de Canal 7 y de Radio Nacional. Se cayó, no es que nunca estuvo en agenda. No estaba en agenda oficial porque era un curro armado por Maestú, que es el agente inmobiliario que tiene la ofician en Casa Rosada, con Caputo, con Lugones y con Chaher. Se cayó por orden directa del Presidente Milei Finalmente se cayó el proyecto inmobiliario de vender los terrenos de Canal 7 y de Radio Nacional. Se cayó, no es que nunca estuvo en agenda. No estaba en agenda oficial porque era un curro armado por Maestú, que es el agente inmobiliario que tiene la ofician en Casa Rosada, con Caputo, con Lugones y con Chaher. Se cayó por orden directa del Presidente Milei