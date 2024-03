Jorge Rial destapó el negocio inmobiliario tras la TV Pública: "U$S400M"

Pese a que el creador de Intrusos no dio los nombres al aire, sí lo hizo en su cuenta de X (ex Twitter), donde vinculó en el entramado a Martín Maestu y a Rodrigo Lugones. El primero tendría un despacho en Balcarce 50 y recibiría a empresarios (vinculados con este negocio) pese a no tener un cargo mientras que el segundo sería el que viajó desde Europa.