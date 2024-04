El Lado Oscuro de Cammesa: Distorsiona precios de la logística

Una idea de la crisis sectorial: hoy existen apenas 18 buques con bandera nacional. Mientras que una tripulación standard en un buque abanderado en cualquiera de los registros navieros internacionales (Panamá, Liberia, Islas Marshall y otros) oscila entre los US$ 3.800 a US$ 4.000 por día, con bandera argentina la misma tripulación tiene un costo final de alrededor de US$ 16.000 diarios. La diferencia mensual en el costo de explotación por lo tanto es de US$ 250.000 aproximadamente.