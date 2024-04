TV Pública reestrena su grilla: Se suman noticieros y sin programas trasnoche

Con respecto a ciclos o transmisiones en vivo, desde la TV Pública aseguraron que continuarán las transmisiones de Fútbol Copa de la Liga.

Jorge Rial: "TV Pública se relanzará como un canal afín al Gobierno"

Si bien algunas semanas atrás Jorge Rial se refirió a un supuesto negocio inmobiliario del Gobierno para vender los terrenos de la TV Pública ubicados en Barrio Parque junto con los de la planta retransmisora de Radio Nacional en General Pacheco, finalmente dicha versión cambió.

Según el periodista de C5N, tal proyecto se habría caído y, en consecuencia, la administración optaría por relanzar el canal estatal como una señal partidaria.

Rial brindó esta información en primera instancia desde su cuenta de X (ex Twitter) y luego la profundizó durante el ciclo que encabeza en Radio 10.

Finalmente se cayó el proyecto inmobiliario de vender los terrenos de Canal 7 y de Radio Nacional. Se cayó, no es que nunca estuvo en agenda. No estaba en agenda oficial porque era un curro armado por Maestú, que es el agente inmobiliario que tiene la ofician en Casa Rosada, con Caputo, con Lugones y con Chaher. Se cayó por orden directa del Presidente Milei Finalmente se cayó el proyecto inmobiliario de vender los terrenos de Canal 7 y de Radio Nacional. Se cayó, no es que nunca estuvo en agenda. No estaba en agenda oficial porque era un curro armado por Maestú, que es el agente inmobiliario que tiene la ofician en Casa Rosada, con Caputo, con Lugones y con Chaher. Se cayó por orden directa del Presidente Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1776231153478865132?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1776231153478865132%7Ctwgr%5E6274690825cb11b92a17920e40448d6f76ca263b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-rial-tv-publica-se-relanzara-como-un-canal-afin-al-gobierno-n574344&partner=&hide_thread=false Se cayó el bochornoso proyecto del gobierno de vender los terrenos de la @TV_Publica y @RadioNacionalFM. Bronca de Caputito, Lugones, Maestu y toda la banda por la plata que perdieron. Pero van por el plan B de la mano del empresario de medios radiales. En un rato te lo cuento en… — JORGE RIAL (@rialjorge) April 5, 2024

"Le habría dicho a (Luis) Majul: 'No lo vamos a hacer porque van a creer que estoy robando plata de ellos'", afirmó el periodista del Grupo Indalo e indicó que su par de LN+ fue quien divulgó esta decisión del mandatario.

Entonces, ¿qué se hace con la TV Pública? Plan B es colonizarla, relanzarla, con una programación afín al Gobierno, no del Estado. Y para eso ya convocaron para que empiece armar la programación a Mario Cella (...) Ahora me dicen que está cerca de Marcelo Fígoli, quien se haría cargo de esta programación a través de Cella Entonces, ¿qué se hace con la TV Pública? Plan B es colonizarla, relanzarla, con una programación afín al Gobierno, no del Estado. Y para eso ya convocaron para que empiece armar la programación a Mario Cella (...) Ahora me dicen que está cerca de Marcelo Fígoli, quien se haría cargo de esta programación a través de Cella

Por otro lado, Rial indicó que desconocía si finalmente se efectuarían o no los despidos de personal, ante lo que el panelista Mauro Federico sostuvo que, a partir de la próxima semana, podrían ofrecerse retiros voluntarios.

