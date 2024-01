Con la policía en los medios públicos, denuncian "intimidación"

"Había alguna información, que podía haber algún episodio, fuera del normal desenvolvimiento de la seguridad. Pero entiendo que fue un patrullero, verificó que no pasaba nada, que no había ninguna anormalidad y se retiró. Fue un hecho absolutamente intrascendente. Vimos fotos de camiones hidrantes, que no coincidían con lo que estaba pasando", aseguró Adorni en su acostumbrada conferencia de prensa.

A su vez, el lunes de esta semana, había sido la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, quien había alertado sobre esta situación. En su cuenta de la red social X, destacó la "sorpresiva e inexplicable presencia de fuerzas de la policía federal en la puerta de agencia Télam de Bolívar al 500. Llegaron hoy lunes alrededor de las 12.30 y aún permanecen", publicó Llorente, con fotos del camión, las motos y los agentes policiales enviados por el Gobierno nacional.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbernardallorent%2Fstatus%2F1746995662305054977&partner=&hide_thread=false Sorpresiva e inexplicable presencia de fuerzas de la policía federal en la puerta de @AgenciaTelam de Bolivar al 500. Llegaron hoy lunes alrededor de las 12:30 y aún permanecen pic.twitter.com/GQFiw4uBmc — Bernarda Llorente (@bernardallorent) January 15, 2024

Proyecto en el Congreso Nacional

En ese sentido, un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para expresar su “enérgico repudio a las prácticas intimidatorias ejercidas por la Policía Federal contra los trabajadores de los medios públicos de comunicación, llevadas a cabo el día lunes 15 de enero de 2024 en las inmediaciones de las sedes de la Televisión Pública, la Agencia Télam y Radio Nacional”.

A su vez, extendieron su repudio a “los hechos que han venido ocurriendo en relación con violaciones sucesivas a los estándares de libertad de expresión en nuestro país desde el 10 de diciembre de 2023”.

Así, denunciaron que caracterizan a la nueva administración con “afrentas a periodistas desconociendo las recomendaciones del sistema interamericano, impedimentos para la cobertura de actos y limitaciones al derecho de protesta y reunión”.

“La práctica de intimación y amedrentamiento por parte de las fuerzas federales de la Policía Federal que requiere no solo el repudio de la Cámara sino la adopción de medidas consistentes con las reglas de derechos humanos que deben empezar con un informe puntilloso y seguir con las decisiones que los prevengan de aquí en más”, plantearon.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Julia Strada, Vanesa Siley, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky.