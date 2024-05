Confirmada la nueva serie de Juego de Tronos que traerá a un director de Netflix

Esta serie se sitúa un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, pero solo 70 años después de la épica Casa del Dragón. Así que prepárense para disfrutar de una experiencia única, pero al mismo tiempo familiar, en un mundo que ya conocen y aman.

A 13 años del estreno de Juego de Tronos por HBO: La serie que cambio la historia de la TV

Mi primer acercamiento a Juego de Tronos: Corría el año 2011 y yo todavía iba a la escuela. Si no me equivoco, aunque mi memoria es mala, estaba en cuarto año de secundaria cuando vi aquella gigantografía de HBO con un guerrero medieval. La espada relucía, cromada, poderosa, y me llamó mucho más la atención que el protagonista. Aunque pronto lo reconocí "¿Che, ese no es el actor de Boromir de El Señor de los Anillos?".

No mucho luego, más en internet que en las clases, los usuarios de Reddit y Taringa hablaban del excelente nivel de una serie llamada Game of Thrones (Juego de Tronos, claro). Ya la tildaban como la mezcla perfecta entre El Señor de los Anillos, Los Sopranos, y Breaking Bad. Lo primero que pensé fue "Fua, ¿en serio es tan buena?".

image.png

Me sometí como conejo de indias de una autopercibida investigación, y me propuse a ver la temporada completa de aquella desgraciada familia Stark en un mundo llamado Poniente. Y, aunque en el primer episodio descubrí el incesto, las traiciones, y el augurio de una guerra inevitable, no pude quitar las retinas de la pantalla. Podría afirmarse que Juego de Tronos popularizó el término 'Spoiler' en la era de las redes. Y desde entonces no hubo marcha atrás.

