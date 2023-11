HBO libera sus canales premium gratis: Descubre cuándo

Ahora bien, en lo que respecta a la programación prevista para el próximo fin de semana, la cadena de televisión ofrecerá las sagas completas de Harry Potter, así como los títulos más destacados del universo de DC, tales como La Liga de la Justicia de Zack Snyder o The Flash. Además, sumergirá al público en el inquietante mundo de las películas de 'El Conjuro'. A la vez que proporcionará algunas de las series originales de HBO que han cosechado mayor éxito en los últimos años, entre las que se encuentran Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us y Succession.

No obstante, para aquellos amantes del cine animado, también se presentarán películas que prometen diversión asegurada, como Gato con Botas: El último deseo, Minions: Nace un villano, Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo! y Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Además, es crucial resaltar que el paquete premium de HBO proporciona entretenimiento diverso y versátil, englobando creaciones originales exclusivas y películas de la más alta categoría, aclamadas por la crítica y queridas por los seguidores.

Es por ello que, gracias a esta oportunidad otorgada por la cadena televisiva, la audiencia tendrá la posibilidad de divertirse con una amplia gama de géneros y formatos, que incluyen filmes de gran taquilla poco después de su estreno en la gran pantalla, producciones de autor, emblemáticas series de HBO que gozan de la preferencia del público en todo el mundo, documentales de gran relevancia cultural, así como títulos especiales dirigidos a los aficionados al deporte y contenido destinado al disfrute familiar.

