CyberMonday: Los secretos para ahorrar hasta un 50%

Banco Galicia

En lo que concierne al banco Galicia, el mismo contará con un descuento del 20% en las compras realizadas en línea en establecimientos como Farmacity, Get the Look, Simplicity y The Food Market. Con un tope de descuento de $3.000 por cliente durante la vigencia de la promoción. Y dicha oferta será aplicable a pagos realizados con todas las tarjetas, admitiendo la posibilidad de efectuarlos en hasta tres cuotas sin interés.

Pero la historia no termina aquí. Además, en la tienda online de Galicia, encontrarás productos específicos disponibles para ser abonados en un plazo de hasta 12 cuotas sin cargos adicionales con Mastercard. Asimismo, Visa y Amex ofrecerán la opción de pagar en hasta 9 cuotas sin interés. Estas ofertas especiales estarán disponibles desde el 6 hasta el 12 de noviembre.

Banco Hipotecario

En lo que respecta a esta entidad bancaria, ¡las ofertas llegarán con todo!, iniciando con sus promociones desde el 6 hasta el 10 de noviembre.

En Frávega, los consumidores podrán aprovechar un descuento del 30% con un límite de ahorro de $10.000, además de la opción de efectuar el pago en 4 cuotas sin generar intereses en productos seleccionados. Es importante destacar, que este beneficio aplicará tanto para las tiendas físicas como para la plataforma online.

Por su parte, Megatone también ofrecerá un descuento del 30% con un tope de $10.000, así como la alternativa de abonar en 4 cuotas sin interés en productos seleccionados, disponible tanto en línea como en las tiendas físicas.

En el sitio web de Whirlpool, los usuarios tendrán la posibilidad de adquirir productos seleccionados en 6 cuotas sin interés.

Por otro lado, del 6 al 8 de noviembre, Musimundo presentará un descuento del 30% con un tope de $10.000 y la opción de realizar pagos en 4 cuotas sin interés en productos específicos, ya sea en las tiendas físicas o en línea.

En cuanto a Easy y Sodimac, durante toda la semana, los consumidores podrán disfrutar de la comodidad de efectuar pagos en 3 cuotas sin interés, con la excepción de la categoría 'Patio Constructor'.

Banco BBVA

En este caso, BBVA estará proporcionando un generoso descuento del 20% a través de Despegar, abarcando ofertas de vuelos y paquetes turísticos a destinos como Bariloche, Iguazú y Mendoza.

Asimismo, en el caso de Dexter, se promocionará un reintegro del 10%, con un límite de hasta $10.000 por usuario durante el período de vigencia. Además, se otorgará un atractivo reintegro del 20% con un tope de $2.000 para aquellos comercios que utilicen MODO como medio de pago, junto con un adicional del 10% de reintegro en tiendas oficiales del Cyber Monday, con un tope de $1.000 por banco.

Por otro lado, Prestigio ofrecerá un descuento equivalente al 20% de reintegro, acompañado de la facilidad de pagar en 3 cuotas sin interés. Gamma Herramientas se sumará a esta ola de ofertas con un impresionante reintegro de hasta el 30% y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas. Asimismo, se podrá obtener un 20% de reintegro y pagar en hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito BBVA, con un beneficio adicional del 10% de reintegro al utilizar el pago por QR MODO, con un tope de reintegro de $5.000 por compra.

En Shop BBVA, se extenderá un generoso 40% de reintegro con un límite de hasta $5.000 por cuenta durante el período de vigencia. En Farmacity, se destacará una oferta exclusiva de reintegro del 20% al utilizar MODO como forma de pago, con un tope de reintegro de $3.000 por usuario durante el período de vigencia.

Banco Comafi

Este banco ofrecerá la posibilidad de disfrutar de un financiamiento en 12 cuotas sin interés en la exclusiva Tienda Comafi, donde resaltarán artículos de la categoría de electrónica, tecnología y equipamiento para el hogar.

Entre los productos de mayor relevancia, se destacarán las reconocidas smart TV de las marcas Phillips e Hitachi, modernos parlantes bluetooth, notebooks de última generación y la codiciada consola de videojuegos PlayStation PS5. Además, encontrarán opciones como Thermomix, heladeras y sistemas de aire acondicionado de última tecnología para mantener tu hogar a la temperatura perfecta.

Descuentos especiales a través de billeteras virtuales

Ualá

En el ámbito del turismo, esta innovadora plataforma de pago presentará un atractivo descuento del 20% para aquellos que opten por Plataforma 10. Simultáneamente, en la plataforma Booking, se desplegará una oferta del 5% de reintegro, acumulable con otras promociones disponibles.

En la categoría de electrodomésticos, Macstation se distinguirá al ofrecer un descuento del 20% sin restricción de tope. Por su parte, Samsung concederá un 15% de descuento en teléfonos celulares Serie A, sin límite de reintegro. Además, en Smartlife, los usuarios podrán obtener un descuento del 10%, sin límite de reintegro, al utilizar el código "UALICIDAD".

En lo que respecta a la categoría de productos relacionados con fragancias y aromas, el próximo 6 de noviembre se desplegará una promoción que no se puede pasar por alto. La renombrada tienda en línea de Farmacity, reconocida por su amplia gama de productos de cuidado personal, ha anunciado un descuento extraordinario del 30%, acompañado de un límite de descuento máximo establecido en la cifra de $2.000.

Pero eso no es todo, ya que este mismo día, la prestigiosa plataforma de compras electrónicas Get the Look se unirá a esta ola de ofertas con una propuesta idéntica: un 30% de reducción en los precios, con el tope de descuento sin igual. Sin embargo, la noticia se extiende aún más, puesto que el beneficio que se otorgará en Simplicity seguirá la misma línea de ofertas excepcionales.

No obstante, los descuentos no se limitarán únicamente a los productos relacionados con la perfumería, ya que esta billetera virtual tiene preparadas sorpresas para quienes buscan renovar su guardarropa. Las tiendas en línea de Dexter, Moov y Stockcenter, conocidas por su amplia selección de prendas de vestir, ofrecerán un tentador descuento del 15%, con un límite de ahorro que llegará hasta los $2.000.

En cuanto a Coderhouse, el destino predilecto para aquellos en busca de perfeccionar sus habilidades en el mundo de la programación, también se une a esta jornada de descuentos. Y aquellos que deseen ampliar sus conocimientos encontrarán un descuento del 20%, que se suma a las rebajas habituales, utilizando el código "GRACIASUALA".

Naranja X

En el contexto de las transacciones efectuadas a través de la tarjeta de crédito Naranja X, se desplegarán un abanico de ofertas y descuentos de gran relevancia para los clientes. Entre las opciones disponibles, sobresaldrá la posibilidad de obtener un descuento del 10% en Farmacias y Perfumerías, con un límite de $4.000, durante el periodo comprendido entre el 6 y el 8 de noviembre.

Asimismo, se habilitará la opción de realizar compras en artículos para el hogar con hasta 6 cuotas sin interés y la oportunidad de adquirir productos de Plan Z en 3 cuotas sin interés. Para los amantes de las marcas Dexter, Moove y Stock Center, se presentará un tentador 10% de descuento sin restricción de tope, junto con la ventaja de pagar en 5 cómodas cuotas sin interés.

En el ámbito de los viajes aéreos, los usuarios de Naranja X disfrutarán de la conveniencia de 6 cuotas sin interés en pasajes de Aerolíneas Argentinas. Además, aquellos que tengan el deseo de explorar Argentina a fondo, tendrán a su disposición la posibilidad de efectuar sus reservas de hoteles, paquetes y actividades a lo largo del país con 12 cuotas sin interés en Viajes Naranja X.

Estas atractivas propuestas se hallarán disponibles durante la semana que abarca del 6 al 12 de noviembre, lo que proporcionará a los usuarios una ventana de oportunidades para aprovechar de dichas promociones.

