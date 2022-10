HBO Max y House of the Dragon: Todo sobre la 2da temporada

Los conflictos y complots entre los Hightower y los Targaryen no se terminan con este abrupto final de temporada, sino que tienen para hablar largo y tendido. La aclamada serie de HBO Max, House of the Dragon, casi tan al tono como su predecesora, Game of Thrones, dejó a su audiencia deseando saber qué pasará en la próxima parte de tan acalorada historia.