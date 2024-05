La Guerra de Malvinas no es menos que Margaret Thatcher

La Guerra de Malvinas no merece el olvido ni la subestimación: mensaje importante en los tiempos políticos que corren. La determinación de un reclamo depende de la importancia concedida al objetivo. Por ese motivo es tan negativo priorizar una visión de Margaret Thatcher desde el foco de la caída de la ex URSS y la privatización utilizando el "capitalismo popular", en vez del conflicto en el Atlántico Sur. No puede omitirse que Thatcher perdía las elecciones por delante y ella se aferró a Malvinas para ganar los comicios. A Ronald Reagan le importaba no perder su aliada en la OTAN y la Argentina era, en definitiva, un costo menor. Cuando un Presidente de la Nación habla de un acontecimiento histórico, es importante informarse en forma previa.