Fabián Doman: Pablo Montagna corrige a Ángel de Brito

Mañana 6.45 7 AM Fabian Doman vuelve a conducir #BDA @BDAprograma Buenos Días América @fabdoman — Pablo Montagna (@pablomontagna) April 15, 2024

Fabián Doman

Fabian Doman a Pablo Montagna

“Ante tu consulta, quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal.

En el dia de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como he hecho siempre. Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho estuve produciendo todo el fin de semana.

Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior."

América TV

Aparentemente, el tiroteo comenzó con diferencias irreconciliables entre el conductor y la producción ejecutiva. La pregunta del millón es si hay o no cambios al respecto. De lo contrario, el canal se arriesga a otro cimbronazo.

No es un espacio fácil: hay que competir que el ex protagonista de la mañana de América TV, Antonio Laje, quien se marchó a LN+.

Luego, hay que remontar una situación difícil para el rating del multimedios, cuyas figuras conocidas en la temporada 2024 se cuentan con los dedos de una mano.

Y la financiación, que es un tema profundo y complejo, en especial cuando Sergio Massa -amigo de Belocopitt y Vila- ya no es funcionario público.

En cuanto a Doman, él no es un mileísta tal como sí lo son otros ex América TV: Desde Jonatan Viale a Luis Majul y Esteban Trebucq. Más bien todo lo contrario. Obvio que la pregunta es qué quiere hacer América TV, o mejor expresado: Qué decidió hacer el multimedios. La respuesta. "Sobrevivir" no sirve. Algo más original, por favor.

