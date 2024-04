Liban Kusa, tabaco y pochoclo: La semana en Diputados

olczak.webp Jacek Olczak, el CEO global de Philip Morris, quiere empoderar la marca IQOS (vapeadores) y dejar de lado Marlboro (su tabaco estrella).

El tabaco

Si bien el estudio exhibe como figuras rutilantes los incorporados Lucila Tagliaferro (Derecho Laboral Empresarial), Nicolás Dulce (Derecho Corporativo y Energía), Andrea Callegari (Derecho Aduanero y Comercio Exterior) y Pablo Crimer (Derecho Ambiental), la clave sigue siendo Liban Kusa.

Luego de haber ayudado -y fracasado- con la Ley Ómnibus 1, parece que el estudio jurídico va por el repechaje con la más acotada Ley Ómnibus 2.

La consultora de prensa histórica de Massalin Particulares -Urgente24 puede asumir el tema con libertad porque no acepta publicidad de tabaco ni de alcohol-, ha lanzado la campaña contra 'Señor Tabaco', tal como bautizó parte de la prensa a Pablo Otero, quien tiene 2 frentes de batalla por el 30% del mercado del cigarrillo: contra los grandes y contra los más pequeños que Sarandí, que lo acusan de 'apretarlos'.

Hay que aclarar que quienes veneran a Otero dicen que 'Señor Tabaco' es Darío Pulenta, directos de Asuntos Públicos de Massalin. Es obvio que la próxima nota debería ser 'Buscando al Sr. Tabaco, ¿Quién es?'

Nunca es bueno chocar por vanguardia y retaguardia a la vez pero parece que sus abogados son buenos....

Junto a Massalin, también participa Nobleza Piccardo (British Tobacco), pero la tradición indica que uno tira las piedras y el otro aplaude.

Un diputado del llamado 'peronismo nacionalista' (¿?) dijo: "Hay que agradecerle al citado Otero que sólo su ambición y sus éxitos han logrado que Philip Morris no tenga en la Argentina el poder que intentó exhibir en Paraguay contra su adversario, Horacio Cartes. De todos modos, y aún con el apoyo del Gobierno estadounidense, las elecciones las ganó Santiago Peña." Acotación: es cierto 75%.

Quizás ese sea el problema de fondo de Philip Morris: pierde en Paraguay, perdió en Uruguay, si no consigue un éxito en la Argentina, la fama de influyente se cae.

Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz: la vida por el tabaco (¿qué hará si ANMAT autoriza el vapeador?).

La miopía de Salta y Misiones

No se entiende muy bien cómo fue que la cuestión del tabaco está en el centro de la escena cuando el negocio global tanto de Philip Morris como de Nobleza Piccardo es el vapeador y otros soportes del cigarrillo electrónico, para lo que no consiguen la habilitación de ANMAT (por ahora). Jacek Olczak, el CEO global de Philip Morris, quiere empoderar la marca IQOS (vapeadores) y dejar de lado Marlboro (su tabaco estrella). Pero en la Argentina aún no sucede.

Tampoco se entiende cómo fue que las provincias de Salta, Misiones y otras tienen tan poca visión del futuro inmediato que no han concretado la sustitución de cultivos.

El Estado debería ponerle límite a cultivos subsidiados por los contribuyentes pero dañinos para su salud, y reconvertibles: desde el tabaco al azúcar.

Por un lado, el tabaco es malo para la salud. Por otra parte, es cómo apostar el vehículo a combustión cuando es una obviedad que se viene o el híbrido o el eléctrico. ¿Son miopes o miserables? Buena pregunta para el bloque Innovación Federal, que representa a esas provincias.

otero-redes_1.jpg Pablo Otero, Tabacalera Sarandí, y el automovilismo: ¿recuerdan que Alfredo Yabrán logró ganar varias temporadas el TC 2000 con OCA?

La Justicia federal

Según la web LPO, "el estudio Brochou-Funes de Rioja que trabaja para Massalin organizó un Zoom con diputados de un espectro tan amplio como Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Pamela Calleti y Pablo Yedlin para dialogar sobre la manera de lograr que el capítulo vuelva a la Ley Ómnibus."

Desesperado, Otero dice que intentaron destruirle la empresa con la Ley Massalin 1 (2009) y la Ley Massalin 2 (2017) y no le perdonan que fue a la Justicia Federal, que sí le creyó que era todo injusto.

La cuestión del tabaco divide a los diputados nacionales que deben abordar la Ley Ómnibus 2. Por ese motivo, en Casa Rosada promueven lo que se llama 'paraguas': que el tema sea dejado para un tratamiento individual y no involucrarlo en el total. Por supuesto que no tiene autoridad moral para eso un gobierno que en un DNU (Necesidad y Urgencia) incluyó las sociedades anónimas deportivas. Pero así están las cosas.

Importante: ¿Se trata de que el Fisco recaude más dinero que perderá inevitablemente por el aumento del gasto en Salud Pública (cáncer, etc.) o de desalentar el consumo?

¿El foco es el impuesto mínimo o el precio mínimo? No es lo mismo.

Massalin quiere que el gobierno habilite la venta de cigarrillos electrónicos y que tributen un 20% de impuestos, ¿ese es el tema de fondo para su visión de la Ley Ómnibus 2 o realmente es Otero y su emporio tercermundista, tan eficiente en sus recursos de amparo / cautelares?

Tiene remembranzas de la disputa por el mercado postal en los años '90, que tuvo un resultado injusto, la 'mancha eterna' para Domingo Cavallo porque nunca fue cierto que era lo que pretendían FedeEx o UPS.

Será interesante cómo sigue.

