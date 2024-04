Lunes 29/04: Javier Milei quiere revancha con sus facultades delegadas

Live Blog Post

El Blanqueo sigue siendo un interrogante por sus consecuencias

Ya que estamos tambien se recuerda el dictámen de mayoría del 'paquete fiscal', que tiene su eje en el nuevo 'blanqueo de capitales' muy amplio y flexible propuesto por el presidente Javier Milei en su necesidad de conseguir más divisas 'duras' para fortalecer su plan económico. Luego, el tema tan delicado de la 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias, rebautizado 'Ingresos Personales'. El salario no es ganancia: Urgente24 lo ha sostenido siempre. No somos neutrales en ese tema, advertimos. En el frente de los gobernadores, la necesidad tiene cara de hereje. No hay una posición única pero hasta la fecha, no habría votos suficientes para regresarlo.