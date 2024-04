Avanza la Ley Ómnibus 2... riesgo de abismo (con el PRO no alcanza)

LLA (17): Santurio, Espert, Mayoraz, Benegas Lynch, Villaverde, Benedit, Correa LLano, Emma, Ferreyra, Huesen, Lemoine, Llano, Ponce, Treffinger, Zapata.

MID (3): Falcone, Ibañez, Zago.

PRO (17): Vidal#, Figueroa Casas, Arabia, Lospennato, Ajmechet, Ardohain, De Sensi##, Fernández Molero, Maquieyra, Quiroz, Rodriguez Machado#, Santilli, Sotolano.

INNOVACIÓN FEDERAL (3) Domingo, Fernandez C., Ruiz.

PRODUCCIÓN Y TRABAJO (1): Picón Martinez.

CREO (1) Omodeo.

En disidencia parcrial (19)

UCR (14): Carrizo C, Banfi, Nieri, Arjol, Benedetti, Carrizo S, Coletta, Galimberti, Rizzotti, Sánchez, Sarapura, Tetaz, Vallejos.

HCF (3): García Aresca, Agost Carreño, Brugge, Massot.

INNOVACIÓN FEDERAL (1): Vega.

Nueva Ley Bases. Dictamen de mayoría FINAL I.pdf

La debilidad

Javier Milei ya había sido informado por su ministro Guillermo Francos de las dificultades que atravesaba el proyecto que él llama 'Ley Bases', nombre alusivo a su autopercepción acerca del ídolo liberal criollo, el teórico Juan Bautista Alberdi (autor en mayo de 1852, luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, de 'Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina').

Por ese motivo Milei anticipó durante su 'stand-up' en la cena de la Fundación Federalismo y Libertad, en Rosario, que con o sin 'Ley Bases' avanzaría en sus objetivos, de todos modos.

En verdad, el proyecto le provoca frustración al Presidente por varios motivos. Entre otros, porque ha comprendido que si él sumara al PRO, no constituiría una 'Nueva Mayoría'. Le seguirán faltando más respaldos. Milei no ha podido aún utilizar la Casa Rosada, la gestión presupuestaria, su supuesta fama global y su lapicera gigante para construir algo más allá del decadente PRO. Es minúsculo, además, lo que elucubran Karina Milei y los Menem con referentes de cada provincia que no mueven el amperímetro.

Repetir en 2025 el número del balotaje 2023 se le presenta arduo.

La agenda 2024 de Javier Milei tenía como pilares:

un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), una 'Ley Bases', 'dinero fresco' del FMI y convocatoria a los gobernadores 'amigos' para el Pacto de Mayo.

Veamos qué fue lo que él logró:

Al finalizar abril 2024 , el DNU enfrenta la posibilidad concreta de que Diputados se sume al Senado para rechazarlo.

, el enfrenta la posibilidad concreta de que Diputados se sume al Senado para rechazarlo. Además, el 'dinero fresco' del FMI fue un albur.

El Pacto de Mayo está por verse.

Y la 'Ley Bases' ya es 'mini Bases' pero ni así está blindada.

El 'tachin-tachin' digital que financia desde la AFI (casa de los espías) sólo dibuja una 'burbuja' irreal.

El diseño económico -ya que lo suyo no es una política económica- está trastabillando con el inminente final del 'carry trade', que condiciona sus próximos pasos.

Mientras, él insiste en que habrá rebote en V y que el éxito está asegurado.

Debería considerar que si no hay Reforma Laboral ni levantamiento del cepo cambiario, habrá estrés en el vínculo con los ejecutivos financieros.

Una parte de su equipo quiere 'oxigenar' la coyuntura dinamitando a la súper ministra Sandra Pettovello. Luego, persiste la puja entre Nicolás Posse y Patricia Bullrich por la Jefatura de Gabinete de Ministros, realidad que él 'ningunea' afirmando que todos y cada uno son "Messi".

Quizás insiste tanto porque crece el debate sobre la eficiencia de la gestión.

Proyecto Ley Medidas Fiscales. Dictamen de mayoría.pdf

La médula

¿Qué es lo que le importa de verdad a Milei de su Ley Ómnibus 2? Exactamente lo mismo que de su Ley Ómnibus 1: las facultades delegadas del Legislativo al Ejecutivo. Obtener facultades delegadas sí que suma poder, aún cuando no sean por 4 años sino por 1.

El resto le importa poco porque si él obtuviera las facultades delegadas, utilizaría DNUs para concretar todo lo que no le concedan en la Ley Ómnibus 2.

Milei no sabe negociar, no le interesa negociar y no se imagina experimentando al respecto. En cambio, al igual que a Federico Sturzenegger, le fascina todo lo que sea 'de facto'.

Las muchas facultades delegadas solicitadas en enero le han sido recortadas hasta quedar sólo 4: Administrativa, Financiera, Económica y Energética. Pero aún así crece una suerte de consenso horizontal de recortarlas más, algunas en forma parcial y otras de modo absoluto.

Si no hubiesen facultades delegadas, a Javier Milei le importa poco lo que quede del texto. Es un 'nudo gordiano' para el Presidente, que él no consigue cortar. Ahí se juega buena parte de la continuidad o renovación del gabinete de ministros.

----------------------------

