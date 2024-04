Nicki Nicole lanzó el adelanto de su nueva canción "Ojos verdes": Cuándo se estrena

Qué dijo Nicki Nicole tras su separación de Peso Pluma

Si bien Nicki Nicole y Peso Pluma formaron una de las parejas más relevantes del ambiente musical latinoamericano, el mexicano fue filmado de la mano con otra mujer y eso desencadenó en la ruptura amorosa.

”Me enteré de la misma forma que ustedes”, reconoció la cantante en primera instancia a través de las plataformas digitales. Asimismo, luego dio una entrevista en la que habló al respecto.

En diálogo con Los 40, dijo: “Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”.

Y agregó: “Entonces yo dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’. Pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”.

