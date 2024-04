Melconian a Milei: "El BCRA dice que no hay fideos ni tuco"

Tras eso, se adentró en la cuestión económica ilustrada en la metáfora de los fideos con tuco: “Si hoy la economía argentina estuviera dolarizada, ordenadamente a través de un programa que es lo que de la mano de Emilio Ocampo había comprado el presidente, entonces yo digo mira, al final me equivoqué, había fideos y había tuco”.

“El vicepresidente del Banco Central indica que no hay fideos, no hay tuco, muestra reservas negativas”, argumentó.

Cabe recordar que la cuestión delos fideos con tuco había surgido en la campaña presidencial, el concepto completo lo había manifetado así Melconian por entonces: “Si vos me invitás a comer fideos con tuco, y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco, digo: ‘Me invitaste a no comer o a otra cosa’. Si me esperás con papa y huevo, voy a decir: ‘¿No te habrás equivocado?’. Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central”. Ahora, él considera que sigue sin haber ‘fideos con tuco’, es decir, los dólares para dolarizar.

entrevista-de-jorge-fontevecchia-a-carlos-melconian-20201109-1074308.jpg Carlos Melconian, blanco de las burlas de Milei, pero él insiste en que no hay "fideos con tuco".

Sin fideos en USA

“Lo más importante de todo esto es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho el Banco Central en Washington, que sigue sin haber fideos ni tuco. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. En campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bombas en los jardines de infantes. Era ‘no tenés fideo y no tenés tuco’, es una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón”, dijo Melconian en relación al concepto y su constatación en las reservas.

“Hoy todavía estamos con el control de cambio massista. Entonces, me pongo primero en la fila cuando me tenga que rectificar, pero no sé cuál es la referencia”, concluyó.

Por último, evitó enredarse en una polémica con Milei: “Pero esos son cuestiones personales, yo no las mezclo porque conozco al presidente Milei, a Javier Milei, al amigo Milei, hace 20 años. Y ahora que es presidente... En mi casa aprendí de chico que a los presidentes se los respeta, entonces hay que ayudar al presidente, no montarse en esas cosas”.

