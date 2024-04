Cai Aimar se cayó en ESPN y generó preocupación

La terrible caída de Cai Aimar en ESPN

Vignolo no pudo evitar inventar un juego junto al resto de colegas en el estudio de TV. Después de desafiar a Bulos, Sotile y a Manusovich con sus virtudes con la redonda, al ex lateral de San Lorenzo se le ocurrió conformar un tradicional 'loco', con todos los integrantes del piso.

Cai Aimar fue quien se llevó la peor parte. "Jugamos a un toque", fue la propuesta de Arcucci, otro de los intérpretes del divertido episodio. "Lo corro para un costado porque si no me voy a caer", había advertido Aimar previo a su blooper. Dicho y hecho.

Con la pelota en movimiento, Manusovich le dio un pase al ex DT ante la presión del Negro Bulos, y este, con la intención de querer continuar con el circuito, se patinó y cayó para un costado de manera fea, saliéndose del cuadro de cámara.

Vignolo frenó el balón y le preguntó al ex entrenador cómo estaba. Este dio el visto bueno para continuar con el juego que nunca pasará de moda. El Pollo bromeó luego del accidente:

Hay que aclarar dos cosas: la pelota es espectacular, ¡y el Cai es de goma, la cadera está perfecta! Hay que aclarar dos cosas: la pelota es espectacular, ¡y el Cai es de goma, la cadera está perfecta!

"Yo te vi jugar y eras un desastre"

Sin lugar a dudas; uno de los momentos más famosos del ex técnico con pasado en Deportivo Español, Rosario Central, Boca, San Lorenzo, Lanús y Quilmes, entre otros, fue un cruce verbal con Sebastián Vignolo en enero de 2021.

Y es que un comentario que lanzó el propio comunicador despertó la furia de Aimar, quien se desquitó con el creador de uno de los latiguillos más conocidos de las transmisiones deportivas (el 'cantalo', 'cantalo').

"Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los de... no sé quiénes eran del country qué sé yo. Estaba en el espejo y hacía así (gestos de peinarse) y cuando salía no la tocaba. Y hoy hablás como si jugabas como Pelé, como Maradona. No te entiendo. Sos un desastre en eso", disparó Cai.

Vignolo solo atinó a decir: "¿Vos de verdad me estás hablando a mí?”, totalmente perplejo por la situación.

"Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar", agregó el panelista, visiblemenre enojado. "Por algo no llegaste. ¿Por qué no llegaste?", arremetió.

El Pollo respondió: "Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví...¿por qué no llegué no puedo hablar?". En tono burlón, Aimar le dijo: "Pará que me vas hacer llorar".

Embed - El Cai Aimar humilla al Pollo Vignolo al aire

Más en Golazo24

Cuántos goles necesita Edinson Cavani para desplazar a Miguel Borja y ser el máximo artillero del torneo

Carlos Tevez tuvo dolores en el pecho y fue internado: ¿Qué dicen sus estudios?

Messi tendrá a un nuevo rival de elite