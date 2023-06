Gmail revoluciona al mundo con sus nuevas 6 funciones

Este innovador rasgo resulta especialmente útil en situaciones donde se prefiere prescindir de que la inteligencia artificial elabore un borrador completo. De este modo, podrás elegir recibir orientaciones durante la redacción de tu mensaje, sin que sea ella quien se encargue de llevar a cabo todo el proceso. En lo que respecta a los idiomas, actualmente se encuentra limitado al inglés, español, francés e italiano.

3. Respuesta inteligente o Smart Reply

Esta característica, sin lugar a dudas, se presenta como la solución a todas tus preocupaciones. Concebida con el propósito de auxiliarte en momentos donde no dispones de tiempo suficiente para contestar como te gustaría, te permite ofrecer respuestas rápidas de manera eficiente. La inteligencia artificial se encarga de leer el recién llegado correo electrónico, lo analiza detenidamente y te brinda hasta tres factibles respuestas, con tan solo un clic para que puedas contestar, sin demorar mucho tiempo.

4. Bandeja de entrada por categorías o Tabbed Inbox

Y como si lo anteriormente mencionado fuera poco, la inteligencia artificial deslumbra con una función estrella para aquellos propensos a extraviar correos electrónicos. Su capacidad para ordenar cada uno de ellos y adjudicarlos a su carpeta correspondiente, simplifica considerablemente su búsqueda, brindándote la comodidad de encontrarlos de un modo más simple.

5. Tarjetas resumen o Summery Cards

Esta herramienta resulta ideal en situaciones en las cuales recibes un correo con una sobrecarga de información, pero solo te resultan relevantes ciertos datos específicos. Según los expertos de Google, su algoritmo posee la capacidad de comprender tus preferencias y generar una tarjeta informativa que sintetiza el contenido importante de manera precisa.

6. Recordatorios inteligentes o Nudging

Y para finalizar, nos encontramos ante una de las últimas incorporaciones, función de gran utilidad para aquellos propensos a olvidar con facilidad. Puesto que, asegura que nunca dejes un correo sin respuesta, al recordarte y realizar un seguimiento de las diversas conversaciones que tengas abiertas. Además de que te mantiene informado sobre los correos que has enviado y aún no has recibido una respuesta, evitando así, que se te escape cualquier detalle importante.

En definitiva, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas de manera significativa, ya sea mejorando nuestra eficiencia, comodidad o proporcionándonos experiencias más personalizadas en diferentes aspectos de nuestra cotidianeidad. Ahora la pregunta es: ¿Tendrá algún límite?

