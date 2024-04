Lemoine, Meloni y hasta un exorcista: El fin entre Javier Milei y Fátima Flórez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1779958466703945838&partner=&hide_thread=false @rialjorge y los detalles detrás de la separación entre Javier Milei y Fátima Flórez



"Viene el verano, ella ya tenía arreglada la temporada, por lo tanto iban a ser mínimo dos meses. En el verano se vieron tres veces. Milei la pasaba bien, porque decía 'Voy, la veo dos días, vuelvo y ya está' y ella empieza a notar eso, que empieza a alejarse él de ella. Su cabeza loca empieza a dar vueltas", relató el presentador, y agregó: "Lilia Lemoine es constantemente su objeto de celo".

Luego, Rial recordó el saludo "fatal para Fátima" entre la diputada y el Jefe de Estado el día que inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso. "Teóricamente, para esta época, Milei le había jurado a Fátima que Lilia había sido alejada del entorno, porque fue uno de los pedidos de ella", agregó.

"Efectivamente, durante un tiempo, Lilia Lemoine desaparece", continuó el conductor. Sin embargo, el día de la entrevista que le realizaron Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq al Presidente, Lemoine habría aparecido para maquillar a Milei. Esto, supuestamente, habría sido comentado por el conductor de +Verdad y habría llegado a los oídos de Flórez.

Esta escena habría ocurrido antes del 1 de marzo, fecha en el que Milei dio su discurso y en el que se dio susodicho saludo con Lemoine. Ese fue el quiebre entre ambos.

Los supuestos celos de Fátima Flórez por tres mujeres

Además de lo mencionado, Rial aseguró que en el medio de estos sucesos vinculados con Lemoine la humorista también le realizó planteos al mandatario por una entrevista que le realizó Yuyito González en la que se habría acercado por demás y por la visita de la actriz Karen Reichardt en Casa Rosada para, según Milei, realizarla una nota que nunca existió.

Pero, como si esto fuera poco, la tercera mujer que sumó el equipo de Argenzuela en su relato fue nada más ni nada menos que Giorgia Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros de Italia.

Él se va al G20 a Italia. A ese viaje quería ir Fátima (...) Milei le dice 'No hay plata' y no la lleva. Le dice: 'Tengo una agenda muy apretada'. Y hay una foto con Meloni. Cuando la vio Fátima fue la que más celos le dio. Esta foto la terminó de volver loca Él se va al G20 a Italia. A ese viaje quería ir Fátima (...) Milei le dice 'No hay plata' y no la lleva. Le dice: 'Tengo una agenda muy apretada'. Y hay una foto con Meloni. Cuando la vio Fátima fue la que más celos le dio. Esta foto la terminó de volver loca

Y Rial agregó: "Se junta todo y (Fátima) dice: 'Lilia vuelve, pese a que yo le pedí que la saque; Karen Reichardt que va a hacer una nota y no sale al aire; Yuyito que casi le toca la gamba, ¿y la tana ahora también?'. Por eso hará quince días, como máximo, ya previendo que esto iba a suceder, le pide a gente muy allegada a ella que empiece a llamar a periodistas porque quería terminar de confirmar lo de Lilia".

Ella está obsesionada con Lilia Lemoine. Siempre le tuvo idea, es más, está segura que salen y que nunca rompieron Ella está obsesionada con Lilia Lemoine. Siempre le tuvo idea, es más, está segura que salen y que nunca rompieron

¿Fátima Flórez recurrió a un cura sanador?

Tras todo lo dicho, Rial se comunicó con el padre Adrián Santarelli quien realiza en la parroquia Santo Tomás Moro una ceremonia de imposición de manos para "curar la energía negativa" a la que la humorista habría asistido en medio de la crisis de pareja con Milei.

Según el conductor, Flórez se apersonó en la ceremonia por su idea de que Lemoine le habría realizado "un trabajo de brujería".

"Está convencida de que Lilia Lemoine no sólo hizo todo lo posible físicamente, metiéndose con Milei, interfiriendo, teniendo contacto con alguna gente de los medios, sino que además habría hecho algún laburo", afirmó Rial.

