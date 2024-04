Paquete fiscal: La oposición apela a la fe porque Argentina "no tiene otra opción"

Sin embargo, con el acompañamiento de los bloque dialoguistas (PRO, UCR y una parte de Hacemos Coalición Federal) el oficialismo reunió 27 firmas para lograr dictamen de mayoría y la aprobación en el recinto "está cocinada". ¿Por qué apoyan los opositores? básicamente porque la Argentina hoy por hoy no tiene más opción.

Mal diagnóstico, recetas repetidas y la aparición de Milei

Hay que recordar que Javier Milei logró popularidad y llegó a ser presidente de la Argentina jugando la carta de acomodar la economía. Su promesa incluye déficit cero, baja de impuestos, terminar con la inflación y libre competencia de monedas (que muchos llaman dolarización).

Al llegar a la Rosada, la obsesión de Milei por ordenar las cuentas de la Argentina se intensificó, y a pesar de ser consciente del fuerte impacto que está teniendo en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, promete que el esfuerzo valdrá la pena. Parte de la oposición descree de esa promesa y argumentan que el mandatario nacional está llevando adelante "el plan de Caputo y Macri"y que serán los que más tienen los únicos que saldrán beneficiados, pero otro sector, también opositor a Milei, han decidido "confiar".

"¿Cómo le ha ido al kirchnerismo en el cuidado de los pobres y por el beneficio de los trabajadores?", se pregunta el diputado nacional, economista y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Lisandro Nieri. Es radical.

lisandro nieri.jpg

Ante la consulta de Urgente24 sobre el giro que dio buena parte de los legisladores de la Unión Cívica Radical en torno a apoyar las medidas de Javier Milei, el diputado consideró que es fundamental y urgente que haya un reordenamiento en la economía Argentina, y aunque aclaró que "seguirán siendo una oposición responsable" y mostrarán su acuerdo o desacuerdo en las diversas propuestas que de ahora en más presente el Ejecutivo, asegura que aprobar el paquete fiscal es necesario como herramienta de gobierno para poder sacar al país del estancamiento.

"El trabajo en Argentina está estancado, los salarios de los trabajadores, los salarios reales, los ingresos de los jubilados; es decir, trabajadores y situación de pobreza se mezclan. Hay un tercio de los trabajadores formales que están bajo la línea de pobreza; son más pobres los pobres, seis de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Todo eso es resultado del kirchnerismo", reflexionó, y consideró como "inentendible" la negativa de la oposición combativa en torno al ordenamiento fiscal.

"La verdad que con las recetas populistas y absurdas y con diagnósticos equivocados así estamos. Así que realmente que esto funde la crítica permanentemente de que no hay que ir en pos de un objetivo de ordenamiento fiscal, de dejar de emitir, de derivar eso en no tener más inflación, es el 'no' por el no mismo. Reitero, ¿Cuáles son los resultados de 20 años del kirchnerismo?. Están absolutamente a la vista y son el desastre que tenemos hoy en la Argentina", expresó.

Economía colapsada, tiempos cortos y el regreso del Impuesto a las Ganancias

En ese sentido, Lisandro Nieri consideró que "Argentina no puede permitirse 4 años más sin ordenar su economía"; por esa razón, adelantó que al menos él personalmente va a apoyar todos los proyectos "que vayan es pos de un ordenamiento y de empezar a desmarañar desorden de anios y años que tienen al país en un estancamiento", sentenció.

"A mi criterio, el ordenamiento fiscal y la bajada de la inflación son condiciones necesarias para que la Argentina esté equilibrada. Pero son urgentes las reformas; una reforma impositiva, una reforma previsional, que por ahora no va a ser integral, pero que siendo parcial igual ayudan a que la Argentina pueda desandar hacia un sendero de crecimiento", opinó.

Y agregó que las reformas, aunque algunas resulten impopulares y odiosas, son necesarias para que "Argentina pueda crecer y deje atrás este continuo empobrecimiento al que se ha visto sometido el país desde hace tiempo".

Sobre las medidas impopulares y odiosas se encuentra el regreso del Impuesto a las Ganancias. Y respecto de esa decisión Nieri también opinó.

En diálogo con Urgente24, recordó que casi la totalidad del radicalismo tuvo "la valentía" de en su momento -cuando Sergio Massa lo impulsó- no votar a favor de la quita del Impuesto a las Ganancias a la 4ta Categoría. El diputado y economista afirmó que esa decisión fue netamente electoralista y le hizo un daño a las cuentas públicas.

"De nuestra parte no tenemos ninguna contradicción ideológica en que vuelva el Ganancias. Nosotros tuvimos la valentía y la altura de rechazar el plan platita del año pasado. Yo te hago una pregunta, si era tan valioso, por qué el Gobierno anterior no lo valoró en los primeros meses o en el primer año de su gestión. No, lo hizo el candidato Massa sabiendo que perdería las elecciones y apelando así, como muchos otros, a medidas electoralistas como inyectar plata para comprar voluntades", disparó.

En esa misma línea, reflexionó sobre la medida impulsada por Massa en ese momento, y consideró que "le inyectó plata" a un trabajador que en ese momento percibía casi 180 salarios mínimos vitales y móviles al año. "Con un país con la mitad de su población bajo la línea de pobreza, ¿era ahí dónde había que poner una asistencia? El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo", sentenció.

Y siguió: "Hay una distribución de la riqueza determinada previo a los impuestos. El objetivo que se persigue es que esa distribución de la riqueza sea más justa, por eso hay que implementar impuestos progresivos y el impuesto a las ganancias lo es". Y agregó que el Gobierno anterior en 45 de 48 meses de gestión lo cobró. "Hoy el impuesto que se reimpone es significativamente más progresivo que el impuesto que cobró 45 meses el Gobierno anterior", declaró.

Impuesto al tabaco y reforma laboral

De todos modos, aclaró que el radicalismo va a seguir plantándose en torno a las propuestas en los que no estén de acuerdo con Javier Milei. "En aquellos puntos donde no estaremos de acuerdo haremos oposición y presentaremos nuestras disidencias, que es lo que venimos haciendo hasta ahora; y de allí las múltiples modificaciones que se han realizado en los proyectos enviados inicialmente".

En esa misma línea, también dejó claro que la UCR seguirá insistiendo con los puntos de la reforma laboral por donde la motosierra pasó, que dejó sólo 16 artículos cuando originalmente contenía 60. A su vez, van a insistirle a Javier Milei respecto del impuesto al tabaco, ya que "El Gobierno retiró inexplicablemente y bajo un manto de dudas el impuesto al tabaco. En eso también vamos a insistir", sentenció.