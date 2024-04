Javier Milei y 'otro tiro por la culata': No es sólo inflación

Javier Milei, quien al momento de publicar esta nota llevaba unos 50 mensajes retuiteados este lunes (15/04), volvió a cometer un ' sincericidio' en medio de su vorágine e hiperactividad tuitera: compartió un gráfico pero parece no haber reparado en un dato que no lo favorece. ¿O es que el Presidente no la ve?