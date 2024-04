Javier Milei y la mentira de militarizar Fabricaciones Militares

image.png Javier Milei declaró Zona Militar a la planta de Fabricaciones Militares que queda cerca de Rosario.

Cabe aclarar que esta situación no está reglamentada, porque la decisión que tomó el Gobierno Nacional es inédita en el país. El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, le dijo a este diario "La preocupación que tienen las armadas en general y el ejército en particular, con este tipo de cuestiones, es que no hay una ley", porque los decretos no reemplazan a las leyes, las fuerzas armadas se rigen por la Ley de Defensa Nacional.