USA/China: Taiwán y Ucrania/Rusia complicado pero IA prometedora

Según Global Times, si bien USA y China fortalecen lazos el año pasado en la reunión Xi Jinping-Joe Biden, los factores negativos en las relaciones continúan acumulándose.

Existen ciertos intereses fundamentales de China que Estados Unidos no debe cruzar, es decir, las líneas rojas de China en cuestiones relacionadas con su soberanía, intereses de seguridad y desarrollo. Las autoridades chinas le recriminaron a Blinken las sanciones a empresas, los obstáculos al progreso tecnológico chino y la imposición de aranceles que violen las normas de la OMC ya que lo entienden como intento de impedir su desarrollo económico.

El punto discutido más importante que corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla para las grandes potencias es Taiwán.

image.png Una invasión china a Taiwán podría significar una catastrófica guerra submarina entre potencias.

China otra vez volvió a reivindicar soberanía en las islas ateniéndose e instó a USA cumplir los compromisos del presidente Biden de no apoyar la "independencia de Taiwán", no apoyar dos Chinas o "una China, un Taiwán", no utilizarlo como herramienta para contener a China, dejar de armar a la isla de Taiwán y apoyar la reunificación pacífica de China.

Vale recordar que Taiwán está ubicada a unos 120 kilómetros de la costa suroriental de China continental, que se percibe como un país independiente y democrático, pese a que nunca ha declarado oficialmente su autonomía. A pesar de que Washington oficialmente, mediante la ONU junto con más de 180 países, reconoce diplomáticamente a Pekín como país soberano desde 1979, hace tiempo se comprometió a ayudar a la isla a defenderse en caso de una invasión.

El Indo pacífico es el luga más peligroso para el orbe ya que significaría una atroz guerra submarina entre las potencias más poderosas. Respecto a Filipinas, Blinken trasmitió el "férreo compromiso de defensa con Filipinas” ante los apremios chinos.

USA a China

En otra parte del diálogo, fue Blinken quién siguió con las recriminaciones a China. Una de las más relevantes y urgentes es el auxilio de china a Rusia mediante IA geoespacial con fines militares.

Según él, “Rusia tendría dificultades en Ucrania sin el apoyo de China”, indicó en una conferencia de prensa tras el encuentro con Xi.

Estados Unidos denunció el envío de varias imágenes imágenes por satélite con fines militares, microelectrónica, herramientas para tanques, óptica, nitrocelulosa y motores turborreactores.

Luego le pidió que intensifique las acciones judiciales contra el tráfico de fentanilo. De acuerdo a USA, China ofrece incentivos económicos a empresas para fabricar materiales y precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.

image.png Difícil acuerdo en temas fundamentales para China: Taiwán y su alianza con Rusia.

Semanas atrás, un comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un informe en el que expuso que China subvenciona la producción de fentanilo en el exterior. Acusó de que Pekín subsidia dos precursores del fentanilo utilizados por los cárteles de la droga: NPP y ANPP.

El presunto esquema funciona, por un lado, a través de devoluciones de impuestos a productores y exportadores de químicos clave para la producción de fentanilo, y por otro lado, de otorgar subvenciones a empresas involucradas en el tráfico de drogas.

Tal vez el punto más claro de consenso es la Inteligencia Artificial. Ambas partes anunciaron que celebrarán el primer diálogo intergubernamental sobre IA entre China y Estados Unidos en las próximas semanas. “Compartiremos nuestros respectivos puntos de vista sobre los riesgos y preocupaciones de seguridad en torno a la IA avanzada y cuál es la mejor manera de gestionarlos”.

