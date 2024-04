USA advirtió que no aceptará que China diezme nuevas industrias

Por eso, aunque en la declaración no amenazó con nuevos aranceles si Beijing continuara con su apoyo estatal masivo a vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y otros productos de energía verde, según Wall Street Journal Washington, está preparando un aumento de los aranceles sobre algunos productos chinos, incluidos los vehículos eléctricos.

Así, USA volvió a quejarse de la sobreinversión de China ha creado una capacidad fabril que supera con creces la demanda interna. Una preocupación central de Estados Unidos es que la economía china tiene una escasez de demanda interna para absorber su oferta industrial, lo que significa que el exceso se envía a los mercados globales, donde deprime los precios.

Asimismo, economías emergentes como Brasil, India, México e Indonesia se están sumando a la reacción, centrándose en las importaciones chinas de acero, cerámica y productos químicos que sospechan están siendo objeto de dumping en sus mercados internos a precios de derrumbe, según WSJ.

Yellen expresó: "He dejado claro que el presidente Biden y yo no volveremos a aceptar esa realidad. Cuando el mercado global se inunda con productos chinos artificialmente baratos, la viabilidad de las empresas estadounidenses y extranjeras se pone en duda".

image.png Mercados emergentes rechazan el dumping de China.

De todas formas, en la charla con el viceprimer ministro chino He Lifeng acordaron fortalecer la cooperación económica para el desarrollo respectivo y el crecimiento económico global de ambas partes.

En la reunión, las autoridades china aprovecharon para repudió las acciones del congreso de USA contra TikTok y Yellen expresó su preocupación por instituciones financieras asiáticas que ayudan a suministrar a Rusia bienes que Moscú está utilizando en su invasión de Ucrania.

Respuesta de China

Como respuesta, China reprochó que Estados Unidos también está concediendo generosos subsidios a su industria de energía limpia. Y luego de la declaración de Yellen, dijo que USA busca politizar las cuestiones comerciales. También sostuvo que exagera el concepto de seguridad nacional en materia económica y comercial y que muchas empresas norteamericanas ya no son competitivas en esos sectores.

Aunque, según Global Times, los chinos también quieren una cooperación beneficiosa entre las 2 economías más grandes del mundo, advirtieron que el enfoque de USA podría debilitar la relación financiero bilateral.

image.png El primer ministro chino, Li Qiang junto a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

"Estados Unidos tiene un enfoque bilateral de larga data hacia China, en el sentido de que busca reprimir y cooperar con China al mismo tiempo. Tenemos que ver a ambas partes. La represión de Estados Unidos no significa necesariamente que las relaciones bilaterales se romperán. Y la cooperación no significa necesariamente que no habrá problemas entre los dos países", sostuvo He Weiwen, investigador principal del Centro para China y la Globalización en diálogo con Global Times.

Para el gigante asiático las declaraciones de Yellen son infundadas y son solo un pretexto, como el otro de la “seguridad nacional”, para que Estados Unidos adopte más medidas represivas contra los productos y empresas chinas.

