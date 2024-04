De Pablo al rescate del 'stand up' de Milei, que reencendió la 'maquinita'

Luego, De Pablo defendió el ajuste: afirmó que Milei no puede “aflojar” con la política económica y fiscal: “No hay plata y no podemos pasar de ‘no hay plata’ a que hay ‘algo de plata’. Afortunadamente el FMI no le presta plata al Gobierno, y digo afortunadamente, porque sino, sabés la cola para peticionar que se arma”.

Juan-Carlos-de-Pablo.jpg Juan Carlos de Pablo anticipa que puede haber Milei hasta 2027.

Milei hasta 2027

“Esto es de una vertiginosidad realmente fenomenal. Y hay que aclarar que tenemos un régimen presidencialista: si [Milei] no se muere, no lo matan, no le hacen juicio político, tenemos a Javier Milei hasta 2027, basta de fantasear″, sentenció De Pablo.

“Tenemos un presidente que tiene limitaciones de diputados, gobernadores, y es consciente de las limitaciones y de las herramientas. Hay muchas cosas que dicen mis colegas como si la política económica vos la pudieras elegir por razones santas una entre catorce. Y la cosa está muy limitada porque no hay plata”, argumentó sobre las críticas de otros economistas al gobierno, como en el caso de Melconian, a quien no mencionó.

“Hoy, si llega a aflojar en materia política monetaria se convierte en un pato rengo. No puede. Dentro de ese marco, las negociaciones van a ser fenomenales (con las universidades, las prepagas y otras cosas)”, agregó.

Reencienden la ‘maquinita’

A pesar de que Milei hizo campaña contra la emisión monetaria como principal causante de la inflación e inició su gestión sin imprimir billetes, la emisión volvió.

Lo cierto es que, desde que asumió, el Gobierno libertario apeló a una emisión que calificó de “benigna” ya que redujo cantidades y dejó de abastecer al Tesoro y financiar déficit para darle prioridad a la acumulación de reservas internacionales y el pago de intereses de los pasivos remunerados.

Pero ahora el destino de los pesos cambió y se destinó a intervenir en el mercado de deuda local en pesos como solía hacer el gobierno de Alberto Fernández.

En las tres primeras jornadas de la semana, la ‘maquinita’ emitió un acumulado superior a $ 1 billón, según precisó el diario El Cronista y se trata del equivalente a 8,3% de la Base Monetaria.

Consultado por el matutino económico, Pedro Siaba, jefe de investigación de Portfolio Personal Inversiones, indicó que la intervención del Central estuvo focalizada en un solo instrumento (el TZXD5, título del Tesoro que ajusta por CER), que por lo que dicta la normativa lo puede realizar al precio equivalente a la tasa de la última licitación más 200 puntos básicos.

"Si el BCRA emite pesos para recomprar deuda en el mercado secundario, hay un aumento del activo y del pasivo del a entidad. Si por financiamiento neto positivo el Tesoro usa los pesos para cancelar la deuda que el BCRA había recomprado, el balance del BCRA no habrá exhibido ninguna mejora (bajan activos y pasivos del primer paso) sin exceso de emisión", dijeron desde Aurum Valores.

Desde Outlier aportan que el plan del Gobierno es mantener las tasas reales negativas y asegurar la liquidez en las licitaciones: "Lo más probable es que la mayor parte de esta emisión vuelva al BCRA en pases, al menos transitoriamente, y luego volverá a la licitación del Tesoro. En principio, será monetariamente neutro y hará crecer los pasivos remunerados y las tenencias de títulos públicos. Pero no es neutro para el balance e implica una reversión en el desarme de pasivos remunerados".

