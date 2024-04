Ojalá no sea más que un susto (Javier Milei en el Golden Center)

En la mesa fría comí dos empanadas calientes, no tres, por el riesgo de convertirme en Jacobo Langsner. Es curiosa la docilidad del argentino en los “ágapes cordiales” de sonrisa mundana y distracción intelectual: comer y beber. Había abundancia y calidad. Dos riesgos que esquivé.

Embed Jose Maria Aznar " Una conversación muy interesante con el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada.

Creo que el Gobierno argentino está tomando las decisiones correctas, que son las que el país necesita. #Argentina va por el buen camino. Les deseo mucho éxito. " pic.twitter.com/7BXUMwUB0d — Javier Milei (@JMileiElecto) April 26, 2024

De Aznar a Lacalle Pou

Solo en un comienzo, cercano a una mesa en la que se dejaban las copas, tomaba resuello José María Aznar (digo su nombre y aparece Atocha). Estaba solo; amplío esto: minutos de soledad hasta que conocidos se acercaron. Luego, en su discurso, habló de llegar y partir, estaría un total de 36 a 45 horas en Argentina, contando aviones. Admiraron los comensales su lucidez para hablar de la libertad, de su credo y de su profesión de fe: se es político para gobernar y se gobierna si se tiene previamente una idea y se conserva. Parecían disparos al aire que siempre cazan palomas distraídas. Argentina es un país distraído, muy distraído.

Después habló Luis Lacalle Pou. Entrevisté a su padre: Luis Alberto Ramón Lacalle de Herrera. Un fenomenal uruguayo claramente de “derechas” con un gracejo parecido al de China Zorrilla, esa deliciosa madraza uruguaya que triunfó en Argentina (en rigor, Doña Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz del Campo). El señor Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou cautivó al auditorio. El uruguayo es nuestro idioma con mas seriedad y menos oraciones subordinadas. Dijo varias cosas sustanciales el Presidente de la Banda Oriental. La fundamental: el respeto por los pactos, los programas de gobierno, la división de poderes y la subordinación al partido político que contiene y define la democracia en su país. Aclaro que el “modelo uruguayo” no es exportable y “claramente lo aclaró”: depende de la población, y el pueblo uruguayo es el que sostiene… el modelo uruguayo. Mas sencillo: nosotros no somos uruguayos.

Embed World’s leaders approval rating:



Vladimir Putin: 79%

Narendra Modi: 75%

Javier Milei: 66%

Andrés López: 62%

Viola Amherd: 54%

Donald Tusk: 49%

Anthony Albanese: 48%

Lula da Silva: 44%

Alexander De Croo: 42%

Giorgia Meloni: 41%

Joe Biden:… — World of Statistics (@stats_feed) April 25, 2024

Javier Milei

Después, ya con mas de una hora sentados frente a la mesa, con vasos con agua y un finísimo vino blanco, ante una solícita atención para mas agua… o más vino, sin otra comida que tres pancitos o panecillos, habló el Presidente de los argentinos.

Si bien la apertura del acto había sido de Gerardo Bongiovanni, el anfitrión como titular de la Fundación y luego “tartajeo de cotelé”, esto es, habló apurado, rápido y protocolar, el hijo del Francesco Raúl Macri (cruza de madre romana y padre calabrés) y Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque, se repite: el hijo de Franco y Alicia fue el primer eje de la fiesta. Se puede agregar que, terminado el discurso del Presidente y los abrazos para las fotografías, al retirarse Macri la cena se diluyó en un postre, otra eficaz riega de vinos y dos comentarios, uno común y el otro también. El primero, el elogio al poder de la iniciativa privada y la conducta de la Fundación que apadrinara (creo que aún apadrina) Mario Vargas Llosa, que sí lee y escribe… muy bien. El otro eje, común a todos:

"¿Qué dijo Milei?"

"¿Qué quiso decir Milei?"

"¿A quién hacía referencia y de quién se burlaba Milei?"

Acá paramos. Tomamos aire, respiramos profundo. Vamos, vamos… que venimos.

Embed Este video que edité anoche, y que fue levantado por varios canales de TV, parece que le jodió MUCHO a la gente de @JMilei y salieron a difamarme.



Por favor, difúndanlo tanto como puedan. Gracias.



(Aquí pueden descargarlo para publicarlo en otras redes: https://t.co/5dqR4dh2bC) pic.twitter.com/oPh1sKSPh0 — Javier Smaldone (@mis2centavos) April 25, 2024

Standapeo

Milei llegó, saludó con una broma, simulando una voz enronquecida (saludo a todos y a toooodas, grrr) comenzó su discurso explicando, durante quince minutos el origen del dinero, el valor del trueque, las diferentes mercancías y productos que ocuparon el sitio.

Sobre los 12 minutos llegó a la sal y “el salario”. Explicó la superstición. Poner la bolsa de sal en la mesa para cambiarla de lugar, porque en el aire se puede caer al pasar de mano en mano y es de mala suerte porque la sal era dinero (aún lo es, caramba) mientras acotaba sobre diversos economistas (a ellos refirió su discurso) economistas a los que definió como “esos economistas ignorantes” e insisto: no es acusación, es juicio, es definición, sostuvo la ignorancia de quienes lo critican y no saben qué cosa es el dinero.

Por los años de oficio he tratado, a veces infructuosamente, de entrevistar pensando qué dice el entrevistado, por qué dice eso y qué entenderán los que escuchan una entrevista y de qué modo abro -en la charla – el corazón profundo (¿viaje al corazón de las tinieblas?) repreguntando en lo posible para eso: mostrar la catadura del entrevistado y que ese sea el mensaje: "el personaje entrevistado es esto que ven y escuchan".

Ya no me enfadan abyecciones, sumisiones e ignorancias de quienes han conversado mano a mano con Milei, comprendo que es difícil. En 55 minutos de “standapeo”, neologismo para explicar una forma sutil de la confesión pública, el 'Stand Up', el Presidente bajaba el timbre de su voz, cambiaba el tono y lo volvía aflautado, aniñado, casi femenino, confidencial e irónico para referirse a conceptos de otros economistas, otros políticos y otros periodistas. Volvía a su tono de conferencista, saltaba al tono del profeta incendiario, retornaba a la confidencia, se burlaba otra vez…

Paremos, respiremos. El público presente, una platea que sí lee y escribe y expresa opinión y apoyo… escuchaba en completo silencio, con pocos aplausos, gestionados por “la barra brava” a mis espaldas. Pocos aplausos espontáneos, escasísimos vítores y acaso, solamente acaso, una distracción ante tantos elementos técnicos de teoría económica para decir

"bajó el dólar libre",

"bajó la tasa de inflación",

"vamos a ir a un dígito", y

“viva la libertad carajo”.

milei-macri.jpg Javier Milei y Mauricio Macri en la cena de la Fundación Federalismo y Libertad.

Ojo, ojito, mucho ojo

No puedo estar en la cabeza de Aznar o de Lacalle Pou. No se qué asombro o sonrisa, acaso magnanimidad provocó el 'Stand-Up' de la noche del miércoles 24 de abril. Apenas si retengo mis neuronas, a punto de dispararse como estrella que se expande hacia algún agujero negro. Me sentí asediado por números y teorías de un sistema macro económico y diferentes teorías (comenzó con el trueque y los Feudos más el Burgo) y una respuesta pública a quien, es evidente, pensaba diferente. Alguien. Uno, solo uno, ese Sujeto estaba en la cabeza de Milei y lo llevó, compulsivamente a un discurso de otro ámbito, de otro púlpito, con otros feligreses… o no. Acaso Milei se olvida de los feligreses y desarrolla su respuesta a cuestiones que le molestan en su violentísima imaginación.

Ojo, ojito. Mucho ojo: acaso muchos de los que estábamos, simplemente viajamos a otra velocidad, en otro tren y con otra vida; y Milei tiene un discurso para redes y estrellas en formación, no universos que se están muriendo de ésa enfermedad que es la lógica, el raciocinio y la estructura de pensamiento del siglo XX. De allí vengo y de allí vienen la mayoría de los que escuchaban.

Poco boato, poca y nada de estrellas de televisión, poca Pretty Woman alardeando al pasar y poco “influencer” vestido de ocasión.

Con una mochila del 55% de los votos posibles, legítimo y único heredero de los desaguisados alucinados de CFK, la ineptitud (y cobardía) de MM y la inoperancia casi delictual de AF, es Javier Milei el que gobierna con tanta legitimidad que sorprende y con una conexión de palabra, gesto, texto y texto sugerido que llena el escenario, cautiva, sorprende… y asusta. Hasta el 10 de diciembre de 2027 es “MI” Presidente.

Para terminar con vicios de cronista teatral: Javier Milei vive sabiendo que rompe la cuarta pared. No me tranquiliza, repito: me asusta. ¿Es buena tanta autoestima juvenil? No lo se, soy periodista, hago las preguntas, no tengo las respuestas. Si lo entrevistase tendría eso, más preguntas.

----------------------------

Más contenido en Urgente24:

Georgina Rodríguez le robó el protagonismo a CR7: Furor por su "microbikini"

Papelón de Gerard Piqué: Incomodó a María Becerra y se burló de Bolivia

María Becerra sufrió un insólito robo en el Aeropuerto de Ezeiza

Nicki Nicole lanzó el adelanto de su nueva canción "Ojos verdes": Cuándo se estrena

Alberto Fernández cruzó a Milei: "Mi perro está vivo"