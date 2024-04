Después de abucheos y reclamos, Javier Milei ¿Irá a la Feria del Libro?

Las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges Las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges

El discurso de Vaccaro contuvo un fuerte sentido opositor donde se refirió de manera directa a Javier Milei y defendió la feria por ser "un sostén democrático y plural en donde hay lugar para todas las voces y pensamientos".

"Ataque despiadado"

.Siempre en una línea de choque denunció un "ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificaciones económica pero respaldada por un sesgo ideológico enorme"y dijo que "los creadores culturales están en guardia".

"Acto de rebeldía y resistencia"

Vaccaro dijo que la concurrencia este año a la feria representará para los visitantes "un acto de rebeldía y resistencia".

"Como nunca este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a la políticas devastadoras que propone este Gobierno", lanzó entre los tantos mensajes que le destinó a Milei.

El discurso del presidente de la Fundación El Libro estuvo salpicado por aplausos y algunos abucheos cuando mencionaba a las autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses.

feria del libro.jpeg Abrió la Feria del Libro con fuerte rechazo a Javier Milei

Discurso demoledor

De otro tramo de su alocución se puede inferir el malestar de Vaccaro. Señala el retiro del apoyo económico del Estado nacional a la feria. Hasta ahora pasaba lo contrario. No terminó en eso, agregó

El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar

Alejandro Vaccaro defendió sus posición ilustrando con detalles.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1783632379132760270&partner=&hide_thread=false "Milei, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar"



Alejandro Vaccaro remarcó que la participación del presidente en la Feria del Libro "implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación no puede afrontar" y remató: "No hay plata". pic.twitter.com/bQA5bACikh — Corta (@somoscorta) April 25, 2024

No registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de $300 millones no es otra cosa que una flagrante mentira No registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de $300 millones no es otra cosa que una flagrante mentira

A su vez, afirmó que la retirada del Banco Nación como sponsor respondió a una "orden que vino de arriba".

Javier Milei presentará su libre el 12/05

Lejos de distender su discurso el titular de la muestra remarcó

"El Presidente de la Nación luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar en este espacio cuya presencia está prevista para el domingo 12 de mayo en la pista central de la rural" mientras advirtió que "las autoridades no podrán garantizar la seguridad del Presidente y que el operativo correrá por cuenta del bolsillo del Milei o, "peor aún", de fondos del Tesoro Nacional". Una obviedad cuando el ciudadano elegido es ungido Presidente.

