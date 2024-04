Que Javier Milei se enoje con China, pero hay 5 acuerdos en Beijing con USA

En 4to. lugar, ambas partes tomarán medidas para ampliar los intercambios culturales entre los dos países, dar la bienvenida a estudiantes de los países del otro y celebrar con éxito el 14to. Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo entre China y Estados Unidos en Xi'an, provincia de Shaanxi, en el noroeste de China, en mayo.

5to., ambas partes continuarán las consultas sobre cuestiones internacionales y regionales de interés, y los enviados especiales de ambas partes fortalecerán la comunicación.

milei-blinken2.jpg Javier Milei y Antony Blinken.

Distensión

Algunos expertos chinos acogieron con satisfacción los comentarios positivos hechos por ambas partes sobre enfatizar la cooperación, gestionar eficazmente las diferencias y centrarse en la importancia de estabilizar las relaciones bilaterales, quienes también elogiaron la reunión como efectiva y constructiva.

En noviembre 2023, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunieron en San Francisco y describieron conjuntamente la Visión de San Francisco. Bajo el liderazgo de los dos jefes de Estado, las relaciones entre China y Estados Unidos se han estabilizado en general, dijo Wang.

En la compleja situación internacional actual, ¿cuáles son los próximos pasos para las relaciones entre China y Estados Unidos? Es necesario responder una pregunta fundamental: ¿China y Estados Unidos deberían ser socios o adversarios? Este es el primer paso hacia el desarrollo estable de la relación, dijo Wang a Blinken.

Si Estados Unidos siempre considera a China como su principal adversario, las relaciones entre China y Estados Unidos sólo enfrentarán continuos problemas y problemas, dijo Wang.

Se ha incrementado el diálogo, la cooperación y las interacciones positivas en diversos campos, lo que ha sido bienvenido tanto por los pueblos como por la comunidad internacional. Sin embargo, por otro lado, los factores negativos en las relaciones entre China y Estados Unidos continúan aumentando y acumulándose, enfrentando diversas interrupciones y sabotajes, con los derechos legítimos de China al desarrollo siendo suprimidos injustificadamente y los intereses fundamentales de China desafiados continuamente, dijo el máximo diplomático chino.

Wang enfatizó que si las relaciones entre China y Estados Unidos seguirán el camino correcto de estabilidad y progreso o repetirán el ciclo de caída en espiral es una cuestión importante que enfrentan ambas naciones y que pone a prueba su sinceridad y capacidades.

Taiwán

Queda por ver si ambas partes liderarán la cooperación internacional para abordar cuestiones globales para obtener beneficios mutuos y multilaterales, o se opondrán y confrontarán entre sí, incluso hasta el punto de entrar en conflicto, lo que provocará pérdidas para todos, señaló.

Sobre la cuestión de Taiwán, Wang enfatizó que es la primera y más importante línea roja en las relaciones entre China y Estados Unidos. China exige que Estados Unidos se adhiera estrictamente al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, y que no envíe señales equivocadas a las fuerzas separatistas de la "independencia de Taiwán" de ninguna manera.

La parte estadounidense debe cumplir los compromisos del presidente Biden de no apoyar la "independencia de Taiwán", no apoyar dos Chinas o "una China, un Taiwán", no utilizarlo como herramienta para contener a China, dejar de armar a la isla de Taiwán y apoyar la reunificación pacífica de China. , dijo Wang.

Estados Unidos ha implementado numerosas medidas para reprimir el avance económico y tecnológico de China, que no es competencia leal sino contención y cerco, no reducción de riesgos sino creación de riesgos, dijo Wang a Blinken.

El diplomático chino dijo que Estados Unidos debería actuar según sus declaraciones de no intentar contener el desarrollo económico de China, no intentar desvincularse de China y no tener intención de obstaculizar el progreso tecnológico chino, dejar de promover la falsa narrativa del exceso de capacidad de China, levantar las sanciones ilegales a empresas chinas y dejar de imponer aranceles que violen las normas de la OMC.

Wang también enfatizó que la actitud de China ha sido consistente, viendo y desarrollando las relaciones China-Estados Unidos desde la perspectiva de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, siendo responsable ante el pueblo, el mundo y el futuro.

Las demandas de China han sido consistentes y siempre han abogado por el respeto de los intereses fundamentales de cada uno. Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de China, suprimir el desarrollo de China ni infringir la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, afirmó Wang.

Por parte china, Wang aclaró además que los resultados constructivos y un futuro positivo para las relaciones entre Estados Unidos y China dependen del respeto de los intereses fundamentales de China. El respeto de China por los intereses y derechos legítimos de Estados Unidos siempre ha sido consistente, pero la política de Estados Unidos hacia China se ha caracterizado por una discrepancia entre la retórica positiva y las acciones problemáticas, dijo el viernes Li Haidong, profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, al Global Times.

Wang-Yi.jpg Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Foto: NA.

Asia-Pacífico

"Por lo tanto, Wang dejó claro en sus conversaciones con Blinken que Estados Unidos debe comprender plenamente la posición de China sobre cuestiones fundamentales como la cuestión de Taiwán y los derechos al desarrollo de China", dijo Li.

Durante la reunión, Wang destacó que la región de Asia y el Pacífico no debería convertirse en un campo de batalla para las grandes potencias. Espera que Estados Unidos tome la decisión correcta, avance hacia China, logre interacciones benignas en Asia-Pacífico, abandone las prácticas excluyentes, se abstenga de obligar a los países de la región a tomar partido, deje de desplegar misiles terrestres de alcance intermedio y deje de socavar el poder de China. los intereses estratégicos de seguridad y la paz y la estabilidad de la región, conseguidas con tanto esfuerzo.

Blinken dijo durante la reunión que la relación entre Estados Unidos y China es una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo, y gestionarla responsablemente es una responsabilidad común de ambas naciones. Estados Unidos continúa siguiendo una política de una sola China, no apoya la "independencia de Taiwán", no busca ningún cambio en el sistema de China, no tiene intención de entrar en conflicto con China, no busca "desacoplarse" de China y no busca contener el desarrollo de China. . Una China desarrollada con éxito es buena para el mundo, según un informe publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El alto diplomático estadounidense está dispuesto a avanzar sobre la base del consenso alcanzado por los líderes de los dos países en San Francisco, mejorar el diálogo y la comunicación, gestionar eficazmente las diferencias, evitar malentendidos y juicios erróneos y promover el desarrollo estable de las relaciones entre Estados Unidos y China.

Ucrania, Corea del Norte y Myanmar

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre temas como el conflicto de Ucrania, el conflicto palestino-israelí y las situaciones en Corea del Norte y Myanmar.

Ambas partes coincidieron en que las conversaciones fueron sinceras, sustantivas y constructivas, y acordaron continuar siguiendo las orientaciones de sus líderes para estabilizar y desarrollar las relaciones entre Estados Unidos y China.

Afirmaron el progreso positivo en el diálogo y la cooperación en diversos campos desde la reunión de San Francisco, acordaron acelerar la implementación del importante consenso alcanzado por los líderes en San Francisco, mantener contactos de alto nivel y diversos niveles, continuar los intercambios y consultas militares. en diversos campos, seguir avanzando en la cooperación entre Estados Unidos y China en la prohibición de las armas químicas y la inteligencia artificial, y tomar medidas para ampliar los intercambios culturales y entre pueblos entre los dos países.

"Hasta cierto punto, este diálogo fue un proceso de tranquilidad, que aseguró que ambas partes se alinearan mejor en el manejo de diferentes temas, garantizando una relación efectiva con más cooperación y una dirección más positiva", dijo Li.

Como Estados Unidos ha dado muchas veces garantías verbales en el pasado, pero ha tenido muchos problemas en acción, este intercambio ayuda a Estados Unidos a superar factores desfavorables y beneficiarse de elementos positivos, basándose en una base de consenso acumulado e intereses mutuos para garantizar una relación estable y duradera. -Relación duradera, señaló el experto. Como Estados Unidos ha dado muchas veces garantías verbales en el pasado, pero ha tenido muchos problemas en acción, este intercambio ayuda a Estados Unidos a superar factores desfavorables y beneficiarse de elementos positivos, basándose en una base de consenso acumulado e intereses mutuos para garantizar una relación estable y duradera. -Relación duradera, señaló el experto.

También es evidente que ambas partes tienen grandes expectativas de unas relaciones China-Estados Unidos estables, controlables y constructivas, y el objetivo de los intercambios fue garantizar que estas expectativas se cumplan con acciones, como una relación bilateral estable y cooperativa, basada en el respeto a los derechos de desarrollo y los intereses fundamentales de cada uno, fomenta una relación que sirve a los intereses y demandas comunes de ambas partes, dijeron los expertos.".

