En San Lorenzo no se calman las aguas y para colmo aparecen inhibiciones

La Comisión Directiva comandada por Marcelo Moretti decidió terminar el vínculo contractual con Rubén Darío Insúa y esto generó un duro efecto dominó. San Lorenzo enfrentó a Liverpool de Uruguay por Conmebol Libertadores el pasado martes 23 de abril en un partido que debía vencer. No solo no ganó, sino que perdió en la última jugada y los jugadores se fueron al grito de "que se vayan todos", cosa que no pasaba hace mucho tiempo en el Ciclón.