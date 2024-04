La motosierra llegó a la Selección Argentina

Son moneda corriente los recortes de Javier Milei en las empresas estatales, y los medios de comunicación no son la excepción, sino vean a Télam. El que está sufriendo recortes es el canal TV Pública, no solo de personal sino de transmisiones. Primero sacaron el único partido que se transmitía por canales de TV del Torneo Federal A, ahora le toca a la Selección Argentina que ya no ira por TV Pública. Veremos si continua la Primera División en el próximo Torneo.