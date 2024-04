Alejandro Garnacho, entre los candidatos al Golden Boy

Lamine Yamal

El joven español de 16 años que milita en el Barcelona es el candidato número uno a ganarlo. Ya que no solo es la joya del club “Culé” sino que del futbol mundial. A su corta edad se adaptó rápido al futbol profesional y no titubeo en ningún momento. Si bien el Barcelona no está en las mieles del pasado, el joven se las rebusca para brillar, dudamos que, si el club catalán no arma un proyecto serio, el jugador se vaya a quedar mucho tiempo allí.