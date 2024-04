Claves de la derrota de Israel entre jóvenes de USA

protestas1.webp Policía montada en una protesta pro palestina en la Universidad de Texas en Austin, 24/04/2024.

Una investigación

Adam Gabbatt, para The Guardian, decidió entrevistar a 4 estudiantes estadounidenses para que le revelaran los motivos de su respaldo a una Gaza libre de tropas extranjeras y una Palestina independiente.

Aquí se reproduce el reportaje:

"Las detenciones de más de cien estudiantes de la Universidad de Columbia, que protestaban contra las acciones de Israel en Gaza, arrojan más luz sobre lo que posiblemente sea el movimiento pro palestino más enérgico de Estados Unidos: el que se desarrolla en los campus universitarios de todo el país.

Desde que Israel lanzó su guerra contra Gaza en octubre, en respuesta a los ataques terroristas de Hamas, los estudiantes han lanzado protestas, sentadas y, más recientemente, campamentos, en una ola que esperan anime a las universidades a desinvertir en empresas que tienen vínculos con el Israel militar.

Decenas de tiendas de campaña y jóvenes manifestantes con keffiyeh, con una bandera arcoíris del Orgullo en primer plano.

Algunos han sido hospitalizados debido a huelgas de hambre, otros han dedicado sus vidas durante los últimos seis meses. Decenas de estudiantes esperan saber si enfrentarán cargos penales tras ser arrestados en Columbia, la Universidad de Brown, la Universidad de Yale y otros lugares.

Pero los manifestantes dicen que los esfuerzos de meses valen la pena. Señalan que las universidades estadounidenses respondieron anteriormente a las campañas de desinversión de estudiantes vendiendo participaciones financieras en empresas que invirtieron en la Sudáfrica de la época del apartheid y desinvirtiendo en empresas que hacían negocios con el gobierno sudanés mientras éste participaba en una sangrienta guerra civil , como prueba de que sus estrategias pueden funcionar.

Aquí están las historias de algunos de los estudiantes involucrados.

Rania Amina

Después de iniciar una huelga de hambre en febrero, Rania Amine acabó pasando seis días en el hospital. La estudiante de McGill, de 25 años, nacida en Marruecos, no comió durante 34 días: parte de un sistema de relevos de huelgas de hambre que aún continúa en la universidad.

"Definitivamente experimenté síntomas físicos, pero no fue nada comparado con lo que sabemos que la gente en Gaza está pasando todos los días", dijo Amine.

“Ha pasado un tiempo desde que salí del hospital. En términos de mi salud física, me he recuperado, no hay nada que yo sepa que sea problemático. Pero el costo de la salud mental es muy real”.

Desde octubre, los estudiantes de McGill, en Montreal, Canadá, han realizado manifestaciones y protestas, pidiendo a la escuela que se desprenda de empresas que suministran armas y otros artículos al ejército de Israel. Los documentos en el sitio web de McGill muestran que tiene inversiones en empresas como Lockheed Martin, un contratista de defensa que ha vendido aviones de combate a Israel, y Safran, una empresa francesa de aire y defensa.

Amine comparó las protestas estudiantiles con los movimientos contra el apartheid en los campus universitarios en la década de 1980, que llevaron a muchas universidades a desinvertir en empresas que operaban en Sudáfrica.

“Cuando ves a los estudiantes levantarse, es cuando sabes que algo tiene que cambiar y las cosas cambiarán”, dijo.

estudiante1.png Rania Amina.

Ariela Rosenzweig

“Creo que, como persona judía, tengo la responsabilidad particular de resistir la instrumentalización de mi herencia y de decir que no creo que el genocidio en Gaza o la ocupación y el apartheid en la Gran Palestina apoyen mi seguridad personal”. dijo Ariela Rosenzweig, una estudiante de 23 años de la Universidad de Brown en Rhode Island.

Desde octubre, Rosenzweig dice que “básicamente ha sido una organizadora de tiempo completo en el campus universitario”. Durante una reciente huelga de hambre, los estudiantes organizaron una “ocupación” diaria de 8:00 a 23:00. del principal edificio estudiantil del campus, donde recibieron a oradores palestinos y recibieron conferencias de profesores.

“El espacio estaba realmente lleno todos los días de personas que honesta y genuinamente aprendían mucho: personas que no eran el mismo equipo de 100 personas que son acérrimas y habían estado en todo, pero que realmente les gusta que toda la comunidad universitaria se acerque y realmente participe.”

Más de 60 estudiantes de la Universidad de Brown han sido arrestados desde octubre, y en noviembre se produjo un horror generalizado después de que un estudiante de Brown, Hisham Awartani, y dos amigos fueran baleados y heridos en Vermont mientras vestían keffiyehs y hablaban en árabe. Awartani, sus amigos y muchos de sus seguidores creen que el ataque tuvo motivos raciales.

"Sabemos que los campus universitarios realmente pueden hablar claramente en nombre de la juventud del país, y que el movimiento estudiantil es influyente, y lo es hasta la Casa Blanca", dijo Rosenzweig.

“Y por eso puedo decir que, al igual que el hecho de que mi vida se trata exclusivamente de esto, vale 100% la urgencia de este momento”.

estudiante2.png Ariela Rosenzweig.

Catalina Elías

“Fui a Palestina para enseñar inglés en uno de los campos de refugiados cuando tenía 19 años, durante unas vacaciones de verano. Y creo que fue una experiencia realmente transformadora para mí”, dijo Catherine Elias, estudiante de la Universidad de Columbia de ascendencia libanesa-irlandesa.

"Verlo de primera mano fue una perspectiva radicalmente diferente: ser testigo de los puestos de control, ser testigo de la violencia, ser testigo de la pura atrocidad que representan los palestinos que viven bajo la ocupación todos los días".

Elias pasó 5 años viviendo y trabajando en Palestina antes de mudarse a Nueva York el año pasado. Miembro de la Coalición de Desinversiones contra el Apartheid de la Universidad de Columbia (N. de la R.: reclaman que la universidad se desprenda de acciones de empresas que colaboren con la represión israelí), fue arrestada junto con docenas de personas más en un campamento en terrenos universitarios a principios de abril. También formó parte del grupo que la semana pasada instaló campamentos pidiendo a la universidad que se deshaga de los fabricantes de armas con vínculos con Israel.

“Creo que lo que realmente llevó a este momento, a este campamento, es que hemos probado todas las demás tácticas imaginables para que la universidad rinda cuentas ante la voluntad democrática de su alumnado”, dijo Elías.

“Columbia ha implementado desinversiones en el pasado, en el caso del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, así como desinversiones en prisiones privadas. Así que existe un precedente de desinversión en esta universidad”.

estudiante3.png Catalina Elías.

Avery Eddy

Después de pasar 1 semana en Cisjordania y 4 semanas en Israel en 2019, Avery Eddy dijo que se sintió obligada a actuar.

“Ver de primera mano los brutales horrores del sistema de apartheid me destruyó por completo y destruyó mi visión del mundo”, dijo Eddy.

“Caminando por Belén, por ejemplo, había pasillos separados y canales enjaulados para los árabes o personas de color más oscuro, y haber sentido los agujeros de bala en las paredes con estos niños mostrándome dónde fueron asesinadas sus familias, ¿cómo no sé ve eso y se permanece en silencio?”.

Eddy, de 24 años, pasó 8 días en huelga de hambre mientras los estudiantes de Yale pedían a la universidad que se deshiciera de los fabricantes militares. Sufrió mareos, cambios de humor y perdió 16 libras (7,2 Kg.): “Pero aún así, nada de esto se compara con el medio millón de personas que pasan hambre en Gaza. Tenía un techo sobre mi cabeza, tenía acceso a agua potable y no tenía miedo de que me bombardearan, me dispararan o me sacaran por la fuerza de mi casa”.

Al menos 47 manifestantes pro palestinos fueron arrestados el lunes 22/04 en el campus de Yale , en Connecticut, y la universidad afirmó que cientos de personas habían violado “políticas e instrucciones relativas a la ocupación de espacios al aire libre”.

"Creo que la lucha por una Palestina libre es una lucha por la imaginación de que otros mundos son posibles y que la injusticia no debe aceptarse", dijo Eddy.

estudiante4.png Avery Eddy.

