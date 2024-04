Julián Álvarez volvió a ser titular en el triunfo del Manchester City, que sigue segundo a 3 fechas del final

No era una parada fácil la que tenía hoy el Manchester City. Los términos en los que se maneja la liga inglesa no dejan oportunidad a ningún equipo para especular. De hecho, ese es uno de los factores que la vuelven tan atractiva. Así que más allá de que el rival de los Citiziens se ubicara a solo un punto del descenso, no daba espacio a relajarse. Mucho más sabiendo que, una hora antes, el Arsenal había vencido al Tottenham en el clásico londinense y se había asegurado la punta de la Premier, con 80 puntos cosechados.