BCRA: Un REM y una licitación del BOPREAL que ayuda

Para el último trimestre del año, se espera una inflación mensual por debajo del 5%, lo que llevaría la cifra acumulada en 2024 al 161,3%, representando un ajuste a la baja de 28 puntos porcentuales respecto al REM de marzo.

El mercado anticipa un marcado proceso de desinflación, ajustando a la baja sus expectativas en respuesta a la evolución de los datos inflacionarios y respaldándose en las medidas implementadas por el gobierno, tales como un notable ajuste del gasto público, la contención en la emisión monetaria con una política de tasas a la baja sostenida, y un ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial estable.

image.png

No obstante, como resaltan desde GrupoIEB: "No obstante, nos planteamos una duda que podría pausar dicho proceso: sostenemos que el gobierno se encuentra administrando el reacomodamiento de precios relativos, postergando incrementos en regulados en pos de presentar un dato de inflación menor. Estos incrementos indefectiblemente incidirán sobre datos de inflación futuros, aunque el gobierno espera contar con cierto margen para aplicarlos y que el shock sobre el índice sea menor."

Por otra parte, el próximo martes (14/5), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC) publicará el IPC a nivel nacional, un dato que sin dudas será uno de los temas más relevantes de la próxima semana.

image.png

BOPREAL

En otro orden de cosas, esta semana el BCRA llevó a cabo una nueva licitación de Letras del Banco Central BOPREAL Serie 3. En esta ocasión, las empresas con dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes, así como los no residentes que hayan percibido dividendos en pesos en el país en los últimos años, estuvieron habilitados para participar.

El BCRA aclaró que estas operaciones estarían gravadas con el impuesto PAIS, por lo que el tipo de cambio implícito en la licitación se mantuvo en aproximadamente $1.350.

A diferencia de lo que sucede con los importadores, estos nuevos demandantes de BOPREAL no podrán acceder al dólar Contado con Liquidación (CCL) para cancelar el 100% de las deudas por dividendos.

El BCRA logró adjudicar US$ 1.709 millones, alcanzando un total adjudicado de US$ 2.905 millones, cerca del monto máximo previsto para esta serie, que era de US$ 3.000 millones. De este total, solo US$ 69 millones correspondieron a empresas con deudas por importaciones, mientras que los restantes US$ 1.640 millones fueron posturas para giro de dividendos.

A pesar de la poco competitiva cotización implícita en relación al CCL de mercado, la demanda para girar utilidades fue elevada. Esto también generó una importante absorción de pesos, lo que alivia la presión sobre el tipo de cambio en aproximadamente un 13% de la base monetaria.

image.png

