Julián Álvarez convirtió en la goleada del Manchester City, que quedó segundo con un partido menos

Julián Álvarez volvió al gol tras ocho partidos

image.png Julián Álvarez lleva nueve goles en lo que va de la temporada

Con un Brighton que no hizo pie en todo el partido (no fue un buen partido del Colo Barco, que entregó mal una pelota y robó Foden para marcar el tercero), el City dominó todo el encuentro y, a los 62´, fue el momento de Julián Álvarez. Bien al estilo goleador, dentro del área y tras una pelota que quedó boyando, el ex River la mandó a la red.