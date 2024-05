"Avivadas no" (Pablo Blanco advierte a Guillermo Francos)

El artículo 88 de la Ley Bases pretende, tal como está redactado, imponer el Impuesto a la Ganancias a los fueguinos, silbando bajito y por la puerta de atrás… Justamente ante la duda se lo pregunté expresamente al Secretario de Hacienda, Jorge Guberman, quien reconoció que hasta ese momento ellos habían interpretado que los trabajadores fueguinos no estaban alcanzados pero que a partir de mi intervención se abocarían a trabajar para que quede explicitado que no será así. Las cosas como son. El artículo 88 de la Ley Bases pretende, tal como está redactado, imponer el Impuesto a la Ganancias a los fueguinos, silbando bajito y por la puerta de atrás… Justamente ante la duda se lo pregunté expresamente al Secretario de Hacienda, Jorge Guberman, quien reconoció que hasta ese momento ellos habían interpretado que los trabajadores fueguinos no estaban alcanzados pero que a partir de mi intervención se abocarían a trabajar para que quede explicitado que no será así. Las cosas como son.